Михаил Татарников назначен главным дирижером НОВАТа

Главным дирижером и музыкальным руководителем Новосибирского государственного академического театра оперы и балета назначен Михаил Татарников, сообщает пресс-служба театра. Ранее эту должность совмещал художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Так сложились обстоятельства, что в последние год-полтора у меня нет возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на это развитие. Для меня очень важно, что я передаю эстафету талантливому музыканту, который хорошо знает коллектив, и что новый музыкальный руководитель приходит, когда я еще остаюсь в театре и смогу какое-то время вместе с ним участвовать в творческих процессах»,– сказал Дмитрий Юровский.

Михаил Татарников являлся ранее музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра. Дирижер-постановщик опер «Билли Бадд» Бриттена в Михайловском театре, «Демон» Рубинштейна в Большом театре Лисеу в Барселоне, «Манон Леско» Пуччини в Берлинской государственной опере, «Снегурочка» Римского-Корсакова в Парижской опере и других. В НОВАТе под его управлением были исполнены оперные и балетные спектакли «Тоска» Дж. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе, «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, «Спящая красавица» П.И. Чайковского и другие.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова