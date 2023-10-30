Шойгу прибыл в Пекин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Пекин с рабочим визитом. Министр примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

Господин Шойгу выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», передает «Интерфакс» сообщение Минобороны. Как отмечает российское ведомство, в форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда европейских государств.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. Организатором является Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований.

Леонид Уварчев