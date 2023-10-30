В Ярославле ищут подрядчика для уборки снега в парках

В Ярославле ищут подрядчика, который окажет услуги по предоставлению специализированной техники с экипажем. Начальная и максимальная стоимость контракта составляет 25 млн руб. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Заказчиком выступает МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» Ярославля (Горзеленхозстрой). В описании объекта закупки указывается, что нужны самосвалы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, тракторы и комбинированные дорожные машины. Общее количество техники составляет 97 единиц. Срок оказания услуг с даты заключения контракта по 15 декабря, при этом сам контракт действует до 27 декабря.

«Исполнитель должен самостоятельно осуществлять квалифицированный отбор водителей, представляемых для обслуживания заказчика. Водители при оказании услуг должны иметь опрятный вид, строго соблюдать график работы, знать расположение улиц города Ярославля, его окрестностей и уметь определить оптимальные маршруты движения с учетом дорожной обстановки»,— говорится в проекте контракта.

Подрядчика определят 7 ноября. Ранее «Горзеленхозстрой» занимался уборкой парков своими силами.

Алла Чижова