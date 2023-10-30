В Ярославле на Которосльной набережной открыли мемориальную стелу

В Ярославле на аллее Памяти открыли мемориальную стелу, посвященную первым создателям и руководителям Ярославского военного финансового училища. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие стелы основателям военного финансового училища в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Открытие стелы основателям военного финансового училища в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

«К 105-летнему юбилею Военной финансово-экономической службы и юбилею Ярославского военного финансового училища, которому 26 октября исполнилось бы 85 лет, открыли мемориальную стелу первыми создателям и руководителям учебного заведения, участникам Великой Отечественной войны»,— написал господин Молчанов.

Мэр отметил, что стела стала частью аллеи Памяти, в которую входят памятник военным финансистам-фронтовикам и семь бюстов Героев Советского Союза.

Алла Чижова