В ходе СВО погибли уроженцы Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погибли Григорий Сотников и Алексей Николаенко из Ярославской области. Прощание с военнослужащими состоится в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как рассказал руководитель ЯРОО «Ветераны боевых действий» Андрей Палачев, Григорий Сотников был воспитанником ВПК «Десантник» им. Леонида Палачева. Он служил офицером-разведчиком. Прощание состоится 31 октября в Ярославле в храме Святителя Леонтия Ростовского, похоронят погибшего на Воинском мемориальном кладбище.

В региональном правительстве рассказали, что Алексей Николаенко служил по контракту с августа 2023 года сапером инженерно-штурмового отделения. Простятся с погибшим 30 октября тоже в храме Святителя Леонтия Ростовского. «Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова