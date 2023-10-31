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Коммерсантъ FM
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Победители конкурса корпоративных социальных программ проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2023 году

Номер Номинация Партнер номинации Место Компания Проект
1 «Лучшая программа (проект), способствующая профессионализации некоммерческого сектора» Минэкономразвития 1 «Яндекс» Курс по социальной рекламе для НКО: как запускать социальную рекламу в «Яндексе»
2 Национальная Медиа Группа Корпоративная социальная ответственность НМГ «Импакт-коммуникации»
3 «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон» Обучение лидеров НКО по программам Московской школы профессиональной филантропии (МШПФ)
2 «Лучшая программа (проект) в сфере поддержки науки» Номинация Форума доноров в коллаборации с проектом «Формула диалога» 1 «Газпром нефть» Математическая прогрессия
2 ПАО «ФосАгро» Программа ФосАгро/ ЮНЕСКО/ ИЮПАК «Зеленая химия для жизни»
3 ПАО «Сбербанк» Научная премия Сбера
3 «Лучшая программа (проект), способствующая развитию образования в Российской Федерации» Номинация Форума доноров в коллаборации с проектом «Формула диалога» 1 ПАО «ГМК Норильский никель» Инженерный потенциал
1 ПАО «МегаФон» Олимпиада для первых
2 АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО СУЭК) Академия карбона
2 ПАО «Северсталь» Путь к успеху
3 ООО УК ЭЛСИ Издание линейки учебников шорского языка для начальной школы
4 «Лучшая программа (проект) в сфере развития инклюзии» Счетная палата Российской Федерации 1 АФК «Система» Инклюзивная культурная программа «Искусство возможностей»
2 ООО «Сеть семейных медицинских центров» Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» благотворительного фонда «Семейная в помощь»
3 АО «Газпром-Медиа Холдинг» Инклюзивный многожанровый конкурс искусств «Особые таланты»
5 «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий» Президентский фонд культурных инициатив 1 «Газпром нефть» Родные музеи
2 ПАО «Росбанк» Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
3 ПАО «Северсталь» Комплексная программа развития культурной среды в Череповце, реализованная при поддержке компании «Северсталь»
3 ООО «Сахалинская энергия» Лаборатория сахалинской энергии
6 «Лучшая корпоративная программа (проект) по поддержке социальных инноваций в субъектах Российской Федерации» Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете федерации 1 АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО СУЭК) Школа социального предпринимательства
2 ПАО «Северсталь» Информационный центр металлургической промышленности
3 ПАО «Вымпелком» Билайн.Инклюзия
7 «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса» РСПП 1 ОК РУСАЛ Трансформационный проект «Устойчивые города ответственности РУСАЛа»
2 Компания «Металлоинвест» Программа социальных инвестиций «Вместе!»
2 ЕВРАЗ Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа «Для лучшего будущего»
3 АО «Сибирская угольная энергетическая омпания» (АО СУЭК) Комфортная среда обитания — создаем вместе
3 АК АЛРОСА (ПАО) «Во имя будущего» — программа АК АЛРОСА (ПАО) совместно с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия)
8 «Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов (лучший грантовый конкурс)» Фонд президентских грантов 1 «Газпром нефть» Грантовый конкурс «Родные города»
1 Компания «Металлоинвест» Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом»
2 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Грантовый конкурс БФ «Татнефть» «Энергия добра»
3 Группа «НЛМК» Грантовый конкурс «Стальное дерево»
3 «Тинькофф» Грантовый конкурс «Поддержка будет»
9 «Лучшая программа, способствующая реализации ЦУР ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» ООН в России 1 АО «Почта России» Привлечение потенциальных доноров костного мозга по почте
1 ГК «Протек» Лекарственная помощь медицинским и социальным учреждениям в рамках программы «Здоровье — людям»
2 Компания «Металлоинвест» Корпоративная программа предупреждения онкозаболеваний
3 ПАО «Сбербанк» Зеленый марафон-2023
специальный диплом ООО «Аскона Лайф Групп» Программа благотворительного фонда «ПРОдобро» ГК «Аскона» — «Добро в дом»
10 «Лучшая программа (проект) в сфере экопросвещения» Международный форум «Экология» 1 Горскорпорация «Росатом» Создание среды и экосистемы возможностей для сотрудников, членов их семей, жителей регионов присутствия и общества в целом для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик и решений
1 ПАО «Сбербанк» Сберегаем вместе
2 ПАО «ГМК Норильский никель» Экологический марфон «Понеслось»
2 ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно — и точка» Масштаб во благо — всероссийская экологическая акция #МойЭкоДень
3 ПАО «Магнит» Предотвращение продовольственных потерь в контексте климатической повестки

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