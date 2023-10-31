Победители конкурса корпоративных социальных программ проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2023 году

Номер Номинация Партнер номинации Место Компания Проект 1 «Лучшая программа (проект), способствующая профессионализации некоммерческого сектора» Минэкономразвития 1 «Яндекс» Курс по социальной рекламе для НКО: как запускать социальную рекламу в «Яндексе» 2 Национальная Медиа Группа Корпоративная социальная ответственность НМГ «Импакт-коммуникации» 3 «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон» Обучение лидеров НКО по программам Московской школы профессиональной филантропии (МШПФ) 2 «Лучшая программа (проект) в сфере поддержки науки» Номинация Форума доноров в коллаборации с проектом «Формула диалога» 1 «Газпром нефть» Математическая прогрессия 2 ПАО «ФосАгро» Программа ФосАгро/ ЮНЕСКО/ ИЮПАК «Зеленая химия для жизни» 3 ПАО «Сбербанк» Научная премия Сбера 3 «Лучшая программа (проект), способствующая развитию образования в Российской Федерации» Номинация Форума доноров в коллаборации с проектом «Формула диалога» 1 ПАО «ГМК Норильский никель» Инженерный потенциал 1 ПАО «МегаФон» Олимпиада для первых 2 АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО СУЭК) Академия карбона 2 ПАО «Северсталь» Путь к успеху 3 ООО УК ЭЛСИ Издание линейки учебников шорского языка для начальной школы 4 «Лучшая программа (проект) в сфере развития инклюзии» Счетная палата Российской Федерации 1 АФК «Система» Инклюзивная культурная программа «Искусство возможностей» 2 ООО «Сеть семейных медицинских центров» Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» благотворительного фонда «Семейная в помощь» 3 АО «Газпром-Медиа Холдинг» Инклюзивный многожанровый конкурс искусств «Особые таланты» 5 «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий» Президентский фонд культурных инициатив 1 «Газпром нефть» Родные музеи 2 ПАО «Росбанк» Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities 3 ПАО «Северсталь» Комплексная программа развития культурной среды в Череповце, реализованная при поддержке компании «Северсталь» 3 ООО «Сахалинская энергия» Лаборатория сахалинской энергии 6 «Лучшая корпоративная программа (проект) по поддержке социальных инноваций в субъектах Российской Федерации» Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете федерации 1 АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО СУЭК) Школа социального предпринимательства 2 ПАО «Северсталь» Информационный центр металлургической промышленности 3 ПАО «Вымпелком» Билайн.Инклюзия 7 «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса» РСПП 1 ОК РУСАЛ Трансформационный проект «Устойчивые города ответственности РУСАЛа» 2 Компания «Металлоинвест» Программа социальных инвестиций «Вместе!» 2 ЕВРАЗ Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа «Для лучшего будущего» 3 АО «Сибирская угольная энергетическая омпания» (АО СУЭК) Комфортная среда обитания — создаем вместе 3 АК АЛРОСА (ПАО) «Во имя будущего» — программа АК АЛРОСА (ПАО) совместно с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) 8 «Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов (лучший грантовый конкурс)» Фонд президентских грантов 1 «Газпром нефть» Грантовый конкурс «Родные города» 1 Компания «Металлоинвест» Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» 2 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Грантовый конкурс БФ «Татнефть» «Энергия добра» 3 Группа «НЛМК» Грантовый конкурс «Стальное дерево» 3 «Тинькофф» Грантовый конкурс «Поддержка будет» 9 «Лучшая программа, способствующая реализации ЦУР ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» ООН в России 1 АО «Почта России» Привлечение потенциальных доноров костного мозга по почте 1 ГК «Протек» Лекарственная помощь медицинским и социальным учреждениям в рамках программы «Здоровье — людям» 2 Компания «Металлоинвест» Корпоративная программа предупреждения онкозаболеваний 3 ПАО «Сбербанк» Зеленый марафон-2023 специальный диплом ООО «Аскона Лайф Групп» Программа благотворительного фонда «ПРОдобро» ГК «Аскона» — «Добро в дом» 10 «Лучшая программа (проект) в сфере экопросвещения» Международный форум «Экология» 1 Горскорпорация «Росатом» Создание среды и экосистемы возможностей для сотрудников, членов их семей, жителей регионов присутствия и общества в целом для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик и решений 1 ПАО «Сбербанк» Сберегаем вместе 2 ПАО «ГМК Норильский никель» Экологический марфон «Понеслось» 2 ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно — и точка» Масштаб во благо — всероссийская экологическая акция #МойЭкоДень 3 ПАО «Магнит» Предотвращение продовольственных потерь в контексте климатической повестки