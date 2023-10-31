Победители конкурса корпоративных социальных программ проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2023 году

|1
|«Лучшая программа (проект), способствующая профессионализации некоммерческого сектора»
|Минэкономразвития
|1
|«Яндекс»
|Курс по социальной рекламе для НКО: как запускать социальную рекламу в «Яндексе»
|2
|Национальная Медиа Группа
|Корпоративная социальная ответственность НМГ «Импакт-коммуникации»
|3
|«Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон»
|Обучение лидеров НКО по программам Московской школы профессиональной филантропии (МШПФ)
|2
|«Лучшая программа (проект) в сфере поддержки науки»
|Номинация Форума доноров в коллаборации с проектом «Формула диалога»
|1
|«Газпром нефть»
|Математическая прогрессия
|2
|ПАО «ФосАгро»
|Программа ФосАгро/ ЮНЕСКО/ ИЮПАК «Зеленая химия для жизни»
|3
|ПАО «Сбербанк»
|Научная премия Сбера
|3
|«Лучшая программа (проект), способствующая развитию образования в Российской Федерации»
|Номинация Форума доноров в коллаборации с проектом «Формула диалога»
|1
|ПАО «ГМК Норильский никель»
|Инженерный потенциал
|1
|ПАО «МегаФон»
|Олимпиада для первых
|2
|АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО СУЭК)
|Академия карбона
|2
|ПАО «Северсталь»
|Путь к успеху
|3
|ООО УК ЭЛСИ
|Издание линейки учебников шорского языка для начальной школы
|4
|«Лучшая программа (проект) в сфере развития инклюзии»
|Счетная палата Российской Федерации
|1
|АФК «Система»
|Инклюзивная культурная программа «Искусство возможностей»
|2
|ООО «Сеть семейных медицинских центров»
|Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» благотворительного фонда «Семейная в помощь»
|3
|АО «Газпром-Медиа Холдинг»
|Инклюзивный многожанровый конкурс искусств «Особые таланты»
|5
|«Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий»
|Президентский фонд культурных инициатив
|1
|«Газпром нефть»
|Родные музеи
|2
|ПАО «Росбанк»
|Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
|3
|ПАО «Северсталь»
|Комплексная программа развития культурной среды в Череповце, реализованная при поддержке компании «Северсталь»
|3
|ООО «Сахалинская энергия»
|Лаборатория сахалинской энергии
|6
|«Лучшая корпоративная программа (проект) по поддержке социальных инноваций в субъектах Российской Федерации»
|Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете федерации
|1
|АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО СУЭК)
|Школа социального предпринимательства
|2
|ПАО «Северсталь»
|Информационный центр металлургической промышленности
|3
|ПАО «Вымпелком»
|Билайн.Инклюзия
|7
|«Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса»
|РСПП
|1
|ОК РУСАЛ
|Трансформационный проект «Устойчивые города ответственности РУСАЛа»
|2
|Компания «Металлоинвест»
|Программа социальных инвестиций «Вместе!»
|2
|ЕВРАЗ
|Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа «Для лучшего будущего»
|3
|АО «Сибирская угольная энергетическая омпания» (АО СУЭК)
|Комфортная среда обитания — создаем вместе
|3
|АК АЛРОСА (ПАО)
|«Во имя будущего» — программа АК АЛРОСА (ПАО) совместно с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия)
|8
|«Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов (лучший грантовый конкурс)»
|Фонд президентских грантов
|1
|«Газпром нефть»
|Грантовый конкурс «Родные города»
|1
|Компания «Металлоинвест»
|Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом»
|2
|ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина
|Грантовый конкурс БФ «Татнефть» «Энергия добра»
|3
|Группа «НЛМК»
|Грантовый конкурс «Стальное дерево»
|3
|«Тинькофф»
|Грантовый конкурс «Поддержка будет»
|9
|«Лучшая программа, способствующая реализации ЦУР ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития»
|ООН в России
|1
|АО «Почта России»
|Привлечение потенциальных доноров костного мозга по почте
|1
|ГК «Протек»
|Лекарственная помощь медицинским и социальным учреждениям в рамках программы «Здоровье — людям»
|2
|Компания «Металлоинвест»
|Корпоративная программа предупреждения онкозаболеваний
|3
|ПАО «Сбербанк»
|Зеленый марафон-2023
|специальный диплом
|ООО «Аскона Лайф Групп»
|Программа благотворительного фонда «ПРОдобро» ГК «Аскона» — «Добро в дом»
|10
|«Лучшая программа (проект) в сфере экопросвещения»
|Международный форум «Экология»
|1
|Горскорпорация «Росатом»
|Создание среды и экосистемы возможностей для сотрудников, членов их семей, жителей регионов присутствия и общества в целом для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик и решений
|1
|ПАО «Сбербанк»
|Сберегаем вместе
|2
|ПАО «ГМК Норильский никель»
|Экологический марфон «Понеслось»
|2
|ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно — и точка»
|Масштаб во благо — всероссийская экологическая акция #МойЭкоДень
|3
|ПАО «Магнит»
|Предотвращение продовольственных потерь в контексте климатической повестки