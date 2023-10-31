Топ-30 консолидированного рэнкинга «ИНФРАГРИН» 2022 (финансы)

|
|Компания
|Количество рэнкингов
|Итоговый балл
|Средний балл
|Сбербанк
|9
|305,41
|33,93
|Московский кредитный банк
|7
|258,38
|36,91
|ВТБ
|7
|215,55
|30,79
|ВСК
|3
|197,93
|65,98
|Совкомбанк
|4
|188,41
|47,1
|Газпромбанк
|5
|182,64
|36,53
|Альфа-банк
|6
|176,04
|29,34
|«РЕСО-Гарантия»
|3
|172,45
|57,48
|Тинькофф-банк
|4
|171,67
|42,92
|Райффайзенбанк
|3
|161,8
|53,93
|Ак Барс Банк
|4
|114,13
|28,53
|Росбанк
|4
|112,78
|28,19
|Банк «Центр-инвест»
|3
|101,05
|33,68
|ОТП-банк
|1
|50,1
|50,1
|Банк «Санкт-Петербург»
|2
|47,47
|23,73
|МТС-банк
|1
|44,94
|44,94
|ЮниКредит Банк
|1
|35,43
|35,43
|Ситибанк
|1
|27,68
|27,68
|Всероссийский банк развития регионов
|1
|24,68
|24,68
|Промсвязьбанк
|2
|22,53
|11,26
|Новикомбанк
|1
|20,18
|20,18
|Банк «Россия»
|1
|12,57
|12,57
|Меткомбанк
|1
|12,5
|12,5
|Банк «Кузнецкий»
|1
|8,99
|8,99
|Банк «Держава»
|1
|8,37
|8,37
|Российский акционерный коммерческий дорожный банк
|1
|8,16
|8,16
|Банк «Авангард»
|1
|8,06
|8,06
|Банк «Приморье»
|1
|7,95
|7,95
|Банк «Уралсиб»
|1
|6,82
|6,82
|Абсолют-банк
|1
|1,4
|1,4