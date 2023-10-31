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Коммерсантъ FM
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Топ-30 консолидированного рэнкинга «ИНФРАГРИН» 2022 (финансы)

Компания Количество рэнкингов Итоговый балл Средний балл
Сбербанк 9 305,41 33,93
Московский кредитный банк 7 258,38 36,91
ВТБ 7 215,55 30,79
ВСК 3 197,93 65,98
Совкомбанк 4 188,41 47,1
Газпромбанк 5 182,64 36,53
Альфа-банк 6 176,04 29,34
«РЕСО-Гарантия» 3 172,45 57,48
Тинькофф-банк 4 171,67 42,92
Райффайзенбанк 3 161,8 53,93
Ак Барс Банк 4 114,13 28,53
Росбанк 4 112,78 28,19
Банк «Центр-инвест» 3 101,05 33,68
ОТП-банк 1 50,1 50,1
Банк «Санкт-Петербург» 2 47,47 23,73
МТС-банк 1 44,94 44,94
ЮниКредит Банк 1 35,43 35,43
Ситибанк 1 27,68 27,68
Всероссийский банк развития регионов 1 24,68 24,68
Промсвязьбанк 2 22,53 11,26
Новикомбанк 1 20,18 20,18
Банк «Россия» 1 12,57 12,57
Меткомбанк 1 12,5 12,5
Банк «Кузнецкий» 1 8,99 8,99
Банк «Держава» 1 8,37 8,37
Российский акционерный коммерческий дорожный банк 1 8,16 8,16
Банк «Авангард» 1 8,06 8,06
Банк «Приморье» 1 7,95 7,95
Банк «Уралсиб» 1 6,82 6,82
Абсолют-банк 1 1,4 1,4

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