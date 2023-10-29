ХК «Автомобилист» проиграл «Северстали» в Череповце

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Северстали» из Череповца в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» и закончилась со счетом 4:2 (3:1; 0:1; 1:0) в пользу хозяев.

В первом периоде активнее начала «Северсталь». Подаренное им большинство за задержку клюшкой Кертисом Волком «Автомобилист» помогло реализовать свои моменты в гол. Первую шайбу на конце игры пять на четыре забросил форвард хозяев Кирилл Пилипенко, у которого результативная серия достигла семи матчей. Как только было равное количество игроков на льду, ХК «Автомобилист» пошел в атаку, пытаясь найти собственный гол, который на 11 минуте был заброшен после выхода один на один с вратарем «Северстали» (отличился Брукс Мэйсек).

Через менее 20 секунд Адам Лишка после выигранного вбрасывания забил вторую шайбу для череповчан. Екатеринбуржцы не растерялись и пошли пытаться забить еще один гол, однако даже командный штраф соперника за нарушение численности состава не помог «Автомобилисту» пробить голкипера ХК «Северсталь» Константина Шостака. На четвертой минуте Никита Коростелев переиграл защиту гостей и забросил третью шайбу череповецкой команды.

Второй период начался со спокойной игрой команд, без явных голевых моментов за первые минуты. Ближе к середине периода соперники по нарастающей начали находить свои голевые шансы, но безрезультатно. После 13 минуты инициатива полностью перешла к «Северстали», и они даже провели натиск на ворота Владимира Галкина «Автомобилист».

Через пару минут на контратаке Степан Хрипунов выиграл шайбу за воротами хозяев и отдал пас на Джесси Блэкера, который одним касанием забил второй гол «Автомобилиста». Остальной период команды обменивались атаками, «Северсталь» была акцентированной, но голкипер свердловчан был непробиваем во второй двадцатиминутке — счет остался прежним 3:2.

В третьем периоде ХК «Автомобилист» чаще шел к чужим воротам в попытках отыграться, пока защита «Северстали» всеми силами им противодействовала. Шесть минут и 45 секунд играли без остановки команды между 18 и 11 минутой, пока шайбу в одном моменте не зафиксировал вратарь хозяев.

В середине периода после момента Брукса Мэйсека «Автомобилист», где случилось обоюдное удаление с игрой четыре на четыре на две минуты за толчок и удар клюшкой. В последние 10 минут ХК «Северсталь» все больше вжимался в ворота под давлением екатеринбургских гостей. Шайб забито в третьем периоде не было, даже после снятия гостями голкипера.

На последних секундах в пустые ворота забил гол нападающий Александр Скоренов «Северсталь».

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 31 октября против «Куньлунь Ред Стар» в Екатеринбурге.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте