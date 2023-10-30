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Экс-глава краевого фонда капремонта стал чиновником в Волгоградской области

Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов возглавил комитет по ЖКХ Волгоградской области. Данные в ЕГРЮЛ внесены 27 октября, свидетельствует «СПАРК-Интерфакс». По данным местных СМИ, с 10 октября он был назначен временно исполняющим обязанности председателя волгоградского комитета жилищно-коммунального хозяйства, а 23 октября его кандидатура была согласована в президиуме регионального политсовета местного отделения партии «Единая Россия» и в облдуме. 25 октября чиновник был представлен коллективу в качестве руководителя. При этом бывший глава комитета ЖКХ администрации Волгоградской области Борис Коротков 27 октября был назначен руководителем Красноармейского района Волгограда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Баранов уехал из Перми в Волгоград в середине 2022 года, когда возглавил УНО «Фонд капитального ремонта Волгоградской области. Согласно данным ЕГРЮЛ, он уволился из фонда 13 сентября, а вскоре стал заместителем председателя волгоградского комитета ЖКХ.

Дмитрий Баранов руководил Фондом капитального ремонта Пермского края с июня 2017 года по январь 2021 года. С этой должности он уволился по собственному желанию после ЧП, когда возле дома по ул. Краснова, 25, обрушилось строительное перекрытие, в результате чего погибли две женщины. После этого недолгое время он работал руководителем ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», откуда также уволился по собственному желанию.

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