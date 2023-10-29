Иск на квартиру к бабушке

Верховный суд подтвердил право несовершеннолетних сестер из Новороссийска на пользование квартирой, которой на правах соцнайма владеет их бабушка. Несмотря на то что девочки зарегистрированы в квартире как члены семьи нанимателя, хозяйка пыталась запретить им проживание там, поскольку у них есть доли в частном доме, а в ее квартире они не жили долгое время. Эксперты считают, что выселение членов семьи нанимателя допустимо только после наступления их совершеннолетия и невозможно без согласия их законного представителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Верховный суд РФ (ВС) принял сторону жительницы Новроссийска Греты Павлиди, которая, действуя в интересах несовершеннолетних дочерей, подала иск к своей матери Галине Шурыгиной с требованием не чинить девочкам препятствий в пользовании ее квартирой. Бабушка проживает в этом жилье на основании договора социального найма. Высшая судебная инстанция согласилась с выводами Октябрьского районного суда Новороссийска, который признал за девочками право беспрепятственно пользоваться квартирой бабушки, и отменила решения Краснодарского краевого и Четвертого кассационного судов, занявших противоположную позицию.

Как следует из определения ВС, Галина Шурыгина получила квартиру в соцнаем в 1989 году. Кроме нее в квартире были зарегистрированы ее дочь и внучки. Однако в 2018 году из-за конфликтов Грета Павлиди съехала от матери, а в 2022 году забрала дочерей в купленный дом, где девочки были наделены долями собственности.

Спустя время, при попытке снова вселить девочек в квартиру к бабушке, последняя воспрепятствовала этому, и госпожа Павлиди подала иск в районный суд, чтобы устранить препятствия в пользовании жильем. Госпожа Шурыгина, в свою очередь, предъявила внучкам встречный иск — о признании их утратившими право на проживание в спорной квартире и снятии их с регистрационного учета.

Удовлетворяя иск госпожи Павлиди, Октябрьский районный суд Новороссийска исходил из того, что выезд женщины с дочерями из спорной квартиры стал вынужденной мерой и не являлся отказом от права пользования квартирой.

Отменяя это решение, апелляционный и кассационный суды пришли к противоположному выводу. Они сочли, что женщина съехала из квартиры матери добровольно, ее выезд не носит временного и вынужденного характера, потому что никаких попыток вселиться по месту регистрации она долго не предпринимала, что, в свою очередь, свидетельствует о фактическом отказе от права пользования жилым помещением. Права же ее несовершеннолетних дочерей производны от ее прав, решили в крайсуде и Четвертой кассации, приняв сторону бабушки.

Однако ВС, разбирая кассационную жалобу госпожи Павлиди, доводы который были поддержаны администрацией Новороссийска и Генпрокуратурой РФ, сослался на норму Жилищного кодекса, согласно которой временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо проживающих совместно с ним членов его семьи не влечет за собой изменение их прав по договору соцнайма.

«Несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помещением, возникающего независимо от факта вселения ребенка в такое жилое помещение. Само по себе проживание несовершеннолетних в ином жилом помещении, отличном от того, которое было определено соглашением их родителей, не может служить основанием для признания несовершеннолетних утратившими право пользования спорным жилым помещением»,— говорится в определении ВС.

Эксперт краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева отмечает, что в данном случае юридическое значение имеет причина долгого отсутствия девочек в спорном жилом помещении. В частности, важно, носит ли их выезд вынужденный характер (конфликтные отношения). добровольный, временный (работа, обучение, лечение) или постоянный (проживание с семьей в другом жилом помещении), а также приобрели ли они право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства.

«Но вместе с тем, принимая решение о выселении несовершеннолетних детей, суды апелляционной и кассационной инстанций нарушили их права, поскольку в силу возраста те не имели возможности самостоятельно осуществлять свои права по пользованию жилым помещением. Судебная практика говорит о том, что выселение членов семьи нанимателя возможно только после наступления их совершеннолетия. Таким образом, в имеющихся обстоятельствах невозможно без согласия законного представителя несовершеннолетних выселить детей из квартиры»,— отмечает она.

Михаил Волкодав

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