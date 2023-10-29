Иск на квартиру к бабушке
ВС подтвердил право сестер из Новороссийска на пользование наемным жильем
Верховный суд подтвердил право несовершеннолетних сестер из Новороссийска на пользование квартирой, которой на правах соцнайма владеет их бабушка. Несмотря на то что девочки зарегистрированы в квартире как члены семьи нанимателя, хозяйка пыталась запретить им проживание там, поскольку у них есть доли в частном доме, а в ее квартире они не жили долгое время. Эксперты считают, что выселение членов семьи нанимателя допустимо только после наступления их совершеннолетия и невозможно без согласия их законного представителя.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Верховный суд РФ (ВС) принял сторону жительницы Новроссийска Греты Павлиди, которая, действуя в интересах несовершеннолетних дочерей, подала иск к своей матери Галине Шурыгиной с требованием не чинить девочкам препятствий в пользовании ее квартирой. Бабушка проживает в этом жилье на основании договора социального найма. Высшая судебная инстанция согласилась с выводами Октябрьского районного суда Новороссийска, который признал за девочками право беспрепятственно пользоваться квартирой бабушки, и отменила решения Краснодарского краевого и Четвертого кассационного судов, занявших противоположную позицию.
Как следует из определения ВС, Галина Шурыгина получила квартиру в соцнаем в 1989 году. Кроме нее в квартире были зарегистрированы ее дочь и внучки. Однако в 2018 году из-за конфликтов Грета Павлиди съехала от матери, а в 2022 году забрала дочерей в купленный дом, где девочки были наделены долями собственности.
Спустя время, при попытке снова вселить девочек в квартиру к бабушке, последняя воспрепятствовала этому, и госпожа Павлиди подала иск в районный суд, чтобы устранить препятствия в пользовании жильем. Госпожа Шурыгина, в свою очередь, предъявила внучкам встречный иск — о признании их утратившими право на проживание в спорной квартире и снятии их с регистрационного учета.
Удовлетворяя иск госпожи Павлиди, Октябрьский районный суд Новороссийска исходил из того, что выезд женщины с дочерями из спорной квартиры стал вынужденной мерой и не являлся отказом от права пользования квартирой.
Отменяя это решение, апелляционный и кассационный суды пришли к противоположному выводу. Они сочли, что женщина съехала из квартиры матери добровольно, ее выезд не носит временного и вынужденного характера, потому что никаких попыток вселиться по месту регистрации она долго не предпринимала, что, в свою очередь, свидетельствует о фактическом отказе от права пользования жилым помещением. Права же ее несовершеннолетних дочерей производны от ее прав, решили в крайсуде и Четвертой кассации, приняв сторону бабушки.
Однако ВС, разбирая кассационную жалобу госпожи Павлиди, доводы который были поддержаны администрацией Новороссийска и Генпрокуратурой РФ, сослался на норму Жилищного кодекса, согласно которой временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо проживающих совместно с ним членов его семьи не влечет за собой изменение их прав по договору соцнайма.
«Несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помещением, возникающего независимо от факта вселения ребенка в такое жилое помещение. Само по себе проживание несовершеннолетних в ином жилом помещении, отличном от того, которое было определено соглашением их родителей, не может служить основанием для признания несовершеннолетних утратившими право пользования спорным жилым помещением»,— говорится в определении ВС.
Эксперт краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева отмечает, что в данном случае юридическое значение имеет причина долгого отсутствия девочек в спорном жилом помещении. В частности, важно, носит ли их выезд вынужденный характер (конфликтные отношения). добровольный, временный (работа, обучение, лечение) или постоянный (проживание с семьей в другом жилом помещении), а также приобрели ли они право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства.
«Но вместе с тем, принимая решение о выселении несовершеннолетних детей, суды апелляционной и кассационной инстанций нарушили их права, поскольку в силу возраста те не имели возможности самостоятельно осуществлять свои права по пользованию жилым помещением. Судебная практика говорит о том, что выселение членов семьи нанимателя возможно только после наступления их совершеннолетия. Таким образом, в имеющихся обстоятельствах невозможно без согласия законного представителя несовершеннолетних выселить детей из квартиры»,— отмечает она.
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