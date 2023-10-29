«Яндекс Погода»: 30 октября в Черноземья будет облачно, до +16°

В понедельник на территории Черноземья будет облачно и пасмурно. Среднесуточная температура может варьироваться в диапазоне от +9° до +16°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается облачность с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +16°. В Воронежской области также будет облачная погода, а отметка термометра достигнет +11°. Облачность с прояснениями также ждет жителей Курска, где воздух прогреется до +15°. В Тамбове пройдет небольшой дождь, а температура достигнет +9°.

В остальных регионах Черноземья погода обещает быть пасмурной: в Липецкой области температура составит +10°, а в Орловской поднимется до +13°.

Владимир Зоркий