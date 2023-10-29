БК «УГМК» разгромил «Енисей» в Красноярске

Женский баскетбольный клуб «УГМК» обыграл «Енисей» из Красноярского края в женской Фонбет Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Красноярске на арене «Север» и закончилась со счетом 66:87 (22:22; 20:21; 13:23; 11:21) в пользу гостей.

Первую четверть активнее начал «Енисей», но ненадолго, и на пару минут заработал отрыв «УГМК». Однако хозяйки поднажали, к четвертой минуте счет был 13:10 в пользу красноярок. Трехочковый Меган Уокер БК «УГМК» сравнял счет и даже силами Анастасии Косу у лисиц появился минимальный отрыв. Но грамотной реализацией моментов у кольца ЖБК «Енисей» вышел вперед, растеряв его на собственных фолах. И лишь штрафными в концовке смог сравнять, дав счет 22:22 после первой четверти.

Во второй четверти трехочковый Анастасии Комиссаренко вывел хозяек вперед. В борьбе «Енисей» заработал отрыв в четыре очка, который к пятой минуте был сокращен до двух. «УГМК» смог сравнять и выйти вперед, благодаря трехочковому Александрии Бентли. Они не отпускали данный отрыв, отвечая на результативные броски соперниц почти до самой концовки. За считанные минуты енисейцы совершили рывок, который был отыгран в самой концовке после введения мяча в игру Ксенией Левченко «УГМК», выведя команду гостей вперед на итоговые 42:43 очка после первой половины.

Лучший игрок по очкам за первые две четверти — Екатерина Гунченко «Енисей» (10 очков). У «УГМК» — Александрия Бентли (8 очков).

Третья четверть началась со штрафного броска «УГМК» у кольца соперниц. Силами Тины Крайишник после трехочкового набран отрыв гостей в пять баллов. До середины преимущество лишь номинально менялось, так как лисицы удерживали свой отрыв уже в шесть очков. Силами Меган Уокер и Анастасии Косу отрыв переходит разницу до двухзначного числа — 10 очков. Взятый тайм-аут после этих эпизодов не помог «Енисею» и принес лишь еще несколько очков отставания после фолов. К двум минутам отрыв составлял 12 очков в пользу «УГМК». Три очка от Елизаветы Братчиковой ЖБК «Енисей» сократили разницу до девяти баллов. Счет на конец третьей четверти 55:66 в пользу лисиц из Екатеринбурга.

В четвертой четверти сходу забросили два очка игроки красноярского клуба, вновь сократив отрыв до девяти очков. К седьмой минуте гостьи добирают свои очки — разница дошла до 12 баллов (58:70). Далее БК «УГМК» продолжил набирать отрыв, достигнув 19 очков за одну минуту до конца встречи. БК «Енисей» пытался не дать соперницам получить отрыв в более чем двадцать очков, но у них не получилась. В самой концовке Виктория Завьялова «УГМК» забросила двухочковый, на что хозяйки ответили аналогичным броском Инны Фастовой «Енисей». Разница в 21 очко и итоговая разгромная победа гостей со счетом 66:87.

Лучший снайпер встречи — капитан «УГМК» Анастасия Шилова (17 очков). У соперниц больше всех забросила нападающая «Енисея» Екатерина Гунченко (15 очков).

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет 3 ноября в рамках Фонбет Премьер-Лиги России по баскетболу против «Спарты энд К» из Московской области. Матч пройдет в Верхней Пышме на ДС «УГМК».

Александр Стародумов

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