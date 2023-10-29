Арестован обвиняемый в смертельной драке в центре Челябинске

В Челябинске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, устроившему смертельную драку с поножовщиной возле бара. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 28 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следственного об аресте 21-летнего челябинца, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 28 октября возле одного из баров на пешеходной части улицы Кирова горожанин в ходе конфликта с ранее незнакомым человеком ударил его ножом в грудь. От раны 21-летний потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого вскоре задержали сотрудники полиции.