БК «Уралмаш» выиграл в гостях «Пари НН» со счетом 77:91

Баскетбольный клуб «Уралмаш» выиграл команду «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 77:91 (24:25; 17:19; 13:23; 23:24). За матчем в Нижнем Новгороде на КРК «Нагорный» наблюдали около 1,9 тыс. зрителей.

В первой четверти набор очков начался с трехочкового хозяев, но «Уралмаш» не отставал. Долгое время игра была равной с атаками близко к кольцу гостей и отличной реализацией дальних у «Пари НН» со счетом 12:12 к концу первой половины. Далее равная игра продолжалась, передавая друг другу пальму первенства. Лишь в концовке двумя точными двухочковыми БК «Уралмаш» вышел вперед на четыре очка, однако за пару секунд до конца капитан нижегородцев Евгений Бабурин забрасывает три очка и отставание в один балл (24:25) по итогу первой части игры.

Вторая четверть началась с рывка в пять баллов от уралмашевцев и отрывом в шесть. С той же точки, как в концовке первой четверти, Евгений Бабурин вновь забрасывает трехочковый и преимущество уже в восемь баллов превращается в пять для гостей. К шестой минуте были отыграны еще два балла отрыва. Хозяева уменьшили преимущество до одного очка, но ненадолго. После они сделали это второй раз — к четвертой минуте один балл разницы в пользу БК «Пари НН».

На третьей минуте равенство по очкам 37:37 и новый виток перетягивания каната в свою пользу командами. И трехочковым броском от Александра Захарова уральская команда забрала преимущество вновь в пять баллов за минуту до конца четверти. Капитан нижегородцев немного сокращает отрыв до трех итоговых баллов за первую половину.

Лучший снайпер за две четверти — форвард Андрей Воронцевич «Пари Нижний Новгород» (13 очков). За ним идет пара из «Уралмаша» Гарретт Нэвелс и Октавиус Эллис (11 очков).

В третьей четверти продолжилось конкурентное ведение игры, где очки на табло лишь минимально меняли отрыв, что было выгодно «Уралмашу» с преимуществом в один трехочковый бросок. К пятой минуте отрыв изменился на плюс еще три очка в сторону БК «Уралмаш». Уралмашевец Глазунов бросает трехочковый, и после команда еще два забросила в кольцо — отрыв достиг 11 очков. Оставшиеся две минуты проходил обмен результативными действиями, которые не меняли расклад встречи до броска Джоша Перкинса «Уралмаш» на последней секунде.

На начало четвертой четверти отрыв «Уралмаша» достиг 13 очков, которые с переделом бросками обеих команд сохранялись до седьмой минуты, пока Октавиус Эллис у гостей забил первый для себя трехочковый в сезоне (15 очков отрыва). К половине четверти гости продолжали доминировать над «Пари НН» и заработали преимущество в 18 баллов.

Серия трехочковых от обеих команд не принесла изменения разницы в счете, однако точный подбор с двухочковым и штрафной бросок дал еще очко уралмашевцам. Хозяева из Нижнего Новгорода сократили преимущество до 13 очков и матч завершился со счетом 77:91 победой БК «Уралмаш».

Лучшие игроки по набранным очкам Октавиус Эллис «Уралмаш» (22 очка) и Аллен Брайон «Пари Нижний Новгород» (21 очко).

Следующий матч баскетбольная команда «Уралмаш» сыграет 3 ноября против московского ЦСКА. Встреча состоится в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка».

Напомним, 25 октября БК «Уралмаш» выиграл в гостевой встрече Пермскую «Парму» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 со счетом 74:78.

Александр Стародумов

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