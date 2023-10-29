Медведев: энергетическое сотрудничество Европы и России надолго испорчено

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что энергетическое сотрудничество РФ и Европы испорчено или заморожено очень надолго. По его мнению, для Европы, лишившейся дешевых энергоресурсов из России, надолго наступили тяжелые времена.

«Европа кроваво и без анестезии кастрировала себя, отказавшись от энергетического сотрудничества с нашей страной. Оно испорчено или заморожено очень надолго. Зато теперь Америка, потирая руки, поставляет Европе свой СПГ втридорога»,— написал зампред Совбеза во «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев заявил, что вследствие отказа от энергоресурсов из РФ экономики крупнейших стран Евросоюза продемонстрировали существенное падение и будут «отрастать (если будут)» очень медленно. По его мнению, для более слабых стран Западной Европы «это дрянная перспектива».

Зампред Совбеза привел сентябрьские данные Еврокомиссии, которая ухудшила прогноз роста европейской экономики по итогам 2023 года с 1,1% до 0,8%. Дмитрий Медведев также утверждает, что во многих странах ЕС зашкаливает инфляция.

Подробнее о ситуации на энергетическом рынке ЕС — в материале «Энергетика Европы балансирует на грани ВИЭ».