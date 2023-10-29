Болезнь Бехтерева атакуют антителами

Специалисты биотехнической компании «Биокад» и национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова разработали препарат, который способен остановить развитие болезни Бехтерева. Минздрав выдал разрешение на проведение третьего этапа клинических испытаний. Эксперты считают, что при лечении других болезней аналогичные методы эффективны, но как поведет себя разработка петербургских ученых, станет известно после завершения испытаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты биотехнической компании «Биокад» и национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова разработали препарат, который способен остановить развитие болезни Бехтерева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Специалисты биотехнической компании «Биокад» и национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова разработали препарат, который способен остановить развитие болезни Бехтерева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аксиальный спондилоартрит (или болезнь Бехтерева) относится к аутоиммунным заболеваниям, когда иммунитет воспринимает свои же клетки как чужеродные и атакует их. В случае с болезнью Бехтерева это приводит к воспалению позвоночника и суставов.

В развитии болезни участвуют Т-лимфоциты, у которых в рецепторе находится сегмент, который и провоцирует аксиальный спондилоартрит. Препарат ученых называется BCD-180, рекомендованное ВОЗ международное непатентованное наименование лекарственного средства — сенипрутуг. Он представляет собой моноклональное антитело. Оно связывается с сегментом клетки, который отвечает за развитие болезни. Препарат целенаправленно уничтожает патогенные лимфоциты, но не затрагивает другие клетки.

Как утверждают в компании «Биокад», это первый препарат, который может остановить развитие болезни Бехтерева, тогда как ранее удавалось только снижать активность отдельных воспалительных агентов.

«Впервые в современной России разработан не только первый в классе препарат (first-in-class), но и открыт новый механизм действия, который может послужить основой для большой линейки высокоэффективных препаратов для терапии различных аутоиммунных заболеваний»,— сообщил Павел Яковлев, вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании «Биокад».

Первая фаза клинических испытаний началась в 2021 году со здоровыми добровольцами, чтобы убедиться в безопасности лекарства. В 2022 году сенипрутуг прошел вторую фазу исследований — с участием пациентов. Во время третьей фазы оценят эффективность и безопасность фиксированной дозировки препарата в сравнении с плацебо.

Как отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, моноклональные антитела уже активно используются в медицине при лечении других болезней, в том числе аутоиммунных. Применяются они и при борьбе с онкологическими заболеваниями.

«К сожалению, убедиться в том, что разработанный препарат безопасен и действительно помогает при болезни Бехтерева, получится нескоро: третья фаза клинических исследований займет несколько лет»,— отметил господин Шуляк.

Однако эксперт добавил, что пациенты в случае выхода препарата на рынок без проблем получат лечение, поскольку дорогостоящие препараты закупаются государством.

Анастасия Захарова