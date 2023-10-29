Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Номера разошлись по датам

Какие варианты отдыха в Подмосковье остались на ноябрьские праздники

В Подмосковье забронированы почти все отели на ноябрьские праздники. Как рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России, сейчас доступны только 5% гостиничных номеров, и в основном речь идет об отелях, которые находятся на расстоянии 100 км от Москвы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом цены на даты с 4-го по 6-е ноября выросли по сравнению с прошлым годом, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Действительно Подмосковье, по крайней мере для жителей столицы, — одно из самых популярных направлений поездок на ноябрьские праздники.

Я думаю, 95-97% мест загружены, может быть, за пределами в 100 км от Москвы еще что-то можно найти. Ближе двух часов езды, наверное, уже ничего нет.

Номер в хороших отелях стоит 4,5-5,5 тыс. руб. в сутки, средняя продолжительность такой поездки — три ночи, соответственно, бюджет поездки на человека — 15-17 тыс. руб. Цены, безусловно, выросли, но это случилось не прямо сейчас.

Эти расценки мы знали еще в начале года, поскольку отели формируют их сразу на 12 месяцев вперед. Наиболее популярные направления — к западу и к северу от Москвы. Вместе с тем можно сказать, что сама праздничная дата как-то постепенно уходит с туристического календаря. При этом, безусловно, в любые выходные Подмосковье пользуется хорошим спросом».

Какие страны для отдыха выбирают россияне на ноябрьские праздники

“Ъ FM” позвонил в подмосковные отели категории четыре-пять звезд и спросил, какие варианты размещения остались на длинные выходные. Выяснилось, что три дня в двухместном номере обойдутся минимум в 60 тыс. руб., в стоимость входит праздничная программа.

Парк-отель Zvenigorod: «Стоимость проживания в улучшенном стандарте в главном корпусе — 72 тыс. руб. Неплохой однокомнатный семейный номер обойдется в 69 тыс. руб. Все остальные варианты распроданы с 3-го по 6-е ноября. У нас будет огненное шоу, салют и выступления кавер-группы "Москва Deluxe". Сейчас мы активно развиваем мастер-классы именно для взрослых, плюс проведем настольные игры, которые нравятся нашим гостям: "Бункер", "Мафия"».

Парк-отель «Орловский»: «В центральном корпусе остался свободным один именной люкс "Энди Уорхол", проживание в нем будет стоит 84 тыс. руб. Если брать номера в деревне русского зодчества, то в доме-усадьбе Сукачева доступны номеров пять, наверное. Здесь планируется специальная программа к Дню народного единства: караоке в ночном клубе "Амбар", уличная ярмарка, активные игры для всей семьи, выступление народных коллективов, пиротехническое шоу, ночная дискотека в клубе, мастер-классы, экскурсии, катание на собачьих упряжках».

Парк-отель «Петрухино-клуб»: «Остались только стандартные номера и коттедж с двумя отдельными комнатками. Стоимость на ноябрьские праздники будет составлять 60 тыс. руб., но у нас действует скидка до 31 октября. Итоговая цена — 46 тыс. руб. Праздничная программа расписана на каждый день, в частности, пройдет вечернее интерактивное шоу в ресторане "Палисад", а потом караоке».

Отель «Царьград»: «Уже все полностью забронировано до 7 ноября, начиная от улучшенного стандарта за 14,4 тыс. руб. и заканчивая семейным двухкомнатным люксом за 21,4 тыс. руб.».

Длинные праздники составляют значительную часть доходов подмосковных отелей в период межсезонья, рассказала генеральный менеджер «Софрино парк» Юлия Терещенко: «Бронирование в наших отелях идет сейчас очень активно.

На ноябрьские праздники загрузка составляет 85-90%, 20% бронирований появились за последнюю неделю.

В период межсезонья такие длинные выходные особенно важны для подмосковных отелей, так как относительно летнего периода загрузка проседает. Продать пакет дороже, как и организовать более интересную анимационную программу. Стоимость увеличивается в нашем случае где-то на 10% относительно обычных выходных. Также гости активно покупают в отели спа-услуги».

Зимний отдых вписывается в бюджет

Ранее “Ъ FM” выяснил, что самые популярными городами для отдыха на ноябрьские праздники — Санкт-Петербург и Москва. Спросом также пользуются туры в Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Тулу и Псков.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...