Номера разошлись по датам

В Подмосковье забронированы почти все отели на ноябрьские праздники. Как рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России, сейчас доступны только 5% гостиничных номеров, и в основном речь идет об отелях, которые находятся на расстоянии 100 км от Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом цены на даты с 4-го по 6-е ноября выросли по сравнению с прошлым годом, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Действительно Подмосковье, по крайней мере для жителей столицы, — одно из самых популярных направлений поездок на ноябрьские праздники.

Я думаю, 95-97% мест загружены, может быть, за пределами в 100 км от Москвы еще что-то можно найти. Ближе двух часов езды, наверное, уже ничего нет.

Номер в хороших отелях стоит 4,5-5,5 тыс. руб. в сутки, средняя продолжительность такой поездки — три ночи, соответственно, бюджет поездки на человека — 15-17 тыс. руб. Цены, безусловно, выросли, но это случилось не прямо сейчас.

Эти расценки мы знали еще в начале года, поскольку отели формируют их сразу на 12 месяцев вперед. Наиболее популярные направления — к западу и к северу от Москвы. Вместе с тем можно сказать, что сама праздничная дата как-то постепенно уходит с туристического календаря. При этом, безусловно, в любые выходные Подмосковье пользуется хорошим спросом».

“Ъ FM” позвонил в подмосковные отели категории четыре-пять звезд и спросил, какие варианты размещения остались на длинные выходные. Выяснилось, что три дня в двухместном номере обойдутся минимум в 60 тыс. руб., в стоимость входит праздничная программа.

Парк-отель Zvenigorod: «Стоимость проживания в улучшенном стандарте в главном корпусе — 72 тыс. руб. Неплохой однокомнатный семейный номер обойдется в 69 тыс. руб. Все остальные варианты распроданы с 3-го по 6-е ноября. У нас будет огненное шоу, салют и выступления кавер-группы "Москва Deluxe". Сейчас мы активно развиваем мастер-классы именно для взрослых, плюс проведем настольные игры, которые нравятся нашим гостям: "Бункер", "Мафия"». Парк-отель «Орловский»: «В центральном корпусе остался свободным один именной люкс "Энди Уорхол", проживание в нем будет стоит 84 тыс. руб. Если брать номера в деревне русского зодчества, то в доме-усадьбе Сукачева доступны номеров пять, наверное. Здесь планируется специальная программа к Дню народного единства: караоке в ночном клубе "Амбар", уличная ярмарка, активные игры для всей семьи, выступление народных коллективов, пиротехническое шоу, ночная дискотека в клубе, мастер-классы, экскурсии, катание на собачьих упряжках». Парк-отель «Петрухино-клуб»: «Остались только стандартные номера и коттедж с двумя отдельными комнатками. Стоимость на ноябрьские праздники будет составлять 60 тыс. руб., но у нас действует скидка до 31 октября. Итоговая цена — 46 тыс. руб. Праздничная программа расписана на каждый день, в частности, пройдет вечернее интерактивное шоу в ресторане "Палисад", а потом караоке». Отель «Царьград»: «Уже все полностью забронировано до 7 ноября, начиная от улучшенного стандарта за 14,4 тыс. руб. и заканчивая семейным двухкомнатным люксом за 21,4 тыс. руб.».

Длинные праздники составляют значительную часть доходов подмосковных отелей в период межсезонья, рассказала генеральный менеджер «Софрино парк» Юлия Терещенко: «Бронирование в наших отелях идет сейчас очень активно.

На ноябрьские праздники загрузка составляет 85-90%, 20% бронирований появились за последнюю неделю.

В период межсезонья такие длинные выходные особенно важны для подмосковных отелей, так как относительно летнего периода загрузка проседает. Продать пакет дороже, как и организовать более интересную анимационную программу. Стоимость увеличивается в нашем случае где-то на 10% относительно обычных выходных. Также гости активно покупают в отели спа-услуги».

Ранее “Ъ FM” выяснил, что самые популярными городами для отдыха на ноябрьские праздники — Санкт-Петербург и Москва. Спросом также пользуются туры в Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Тулу и Псков.

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Ульяна Горелова