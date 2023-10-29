Wildberries купил 30 га в Пермском округе под логистический центр

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ГК «РИАЛ» и маркетплейс Wildberries подписали договор купли-продажи участка площадью 30 га под логистический центр компании в Пермском крае. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка состоялась на днях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участок находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. Ранее «Ъ-Прикамье» стало известно о намерении Wildberries построить логистический центр на территории в 32 га напротив аэродрома Фролово, рядом с заводом «Инкаб» и распределительным центром торговой сети «Магнит».

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, товаров для дома и прочей продукции. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Бакальчук. Управляющее маркетплейсом ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Подольске (Московская обл.). Учредители общества — госпожа Бакальчук (99% в уставном капитале) и ее супруг Владислав Бакальчук (1%). По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам 2022 года Wildberries стал крупнейшим российским интернет-магазином: за прошлый год на площадке было оформлено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн руб. По информации Kartoteka.ru, выручка ООО «Вайлдберриз» в 2022-м составила 317,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,1 млрд руб.