Урбанистика, энергоэффективность и устойчивое развитие

«Ъ-СПб» предлагает традиционный ежемесячный обзор бизнес-мероприятий, которые могут заинтересовать наших читателей и напомнить о том, что Петербург не зря считается лидером делового туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство «Точка кипения» технопарка «Ленполиграфмаш»

Фото: Пресс-служба ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Пространство «Точка кипения» технопарка «Ленполиграфмаш»

Фото: Пресс-служба ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

7 и 8 ноября в пространстве «Точка кипения» технопарка «Ленполиграфмаш» состоится Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35» — ежегодная образовательная и бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций. Запланировано более 50 деловых мероприятий, в том числе инновационный трек, выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов, лекции, экспертные дискуссии, биржа деловых контактов. На площадке соберутся предприниматели, представители органов государственной власти и крупных промышленных предприятий, преподаватели высших учебных заведений и делегаты из разных регионов России. Основные треки, вокруг которых построена программа: искусственный интеллект и большие данные; автомобильная промышленность; биотехнологии и фармацевтика; креативные индустрии; технологии для городов и пространств; беспилотная авиация и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги стран БРИКС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Флаги стран БРИКС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

9–10 ноября в КВЦ «Экспофорум» пройдет V Международный муниципальный форум стран БРИКС+. В нем примут участие около 7 тыс. человек, в том числе иностранные делегаты из 200 зарубежных городов. В деловую программу воидет более 120 мероприятии. Темами для обсуждения станут развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение, финансы и внешнеэкономическая деятельность, сельское хозяйство, экология, инвестиции и др. В этом году, кроме деловой программы, будет представлена выставка с презентациями инвестиционных проектов, а также пройдут шахматный турнир и турнир по регби-7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Петерфуд» — выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ «Петерфуд» — выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Петерфуд» — выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли будет проходить в КВЦ «Экспофорум» 14–16 ноября. В рамках выставочной программы «Активные сетевые продажи» стенды посетят закупщики более 100 розничных сетей. На форуме «Торговля большого города» эксперты и топ-менеджеры крупнейших розничных сетей расскажут об ассортиментной политике и критериях отбора поставщиков, представят новые подходы и практические решения для меняющегося рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деловой завтрак с девелоперами «Недвижимость полного цикла. Акценты-2023» состоится в отеле Lotte Hotel St. Petersburg

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Деловой завтрак с девелоперами «Недвижимость полного цикла. Акценты-2023» состоится в отеле Lotte Hotel St. Petersburg

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

15 ноября в отеле Lotte Hotel St. Petersburg состоится деловой завтрак с девелоперами «Недвижимость полного цикла. Акценты-2023». Эксперты рынка жилой недвижимости обсудят актуальные вопросы жизнедеятельности объектов на всех этапах реализации проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадками форума станут известные музеи и арт-пространства города Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Площадками форума станут известные музеи и арт-пространства города Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

IX Международный культурный форум пройдет 16–18 ноября, площадками станут известные музеи и арт-пространства города. Традиционно форум — место для профессионального диалога, трансляции важнейших идей и стратегических решений, в том числе российских программных заявлений по гуманитарной проблематике. Цель форума — познакомить профессиональное сообщество с новейшими тенденциями, рассмотреть наиболее актуальные вопросы в контексте глобальных процессов, роль культуры в разрешении конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология»

Фото: «Park Inn Прибалтийская» Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология»

Фото: «Park Inn Прибалтийская»

16 ноября в отеле «Park Inn Прибалтийская» пройдет Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология». Участники обсудят вопросы энергосбережения, энергоэффективности, импортозамещения, продвижения цифровых технологий в практику строительства в современных экономических реалиях. Запланированы видеоконференции и секции с профессионалами строительной, банковской, страховой сфер и представителями административных и властных структур по вопросам экологичности и энергоэффективности возводимых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 27-й Международный форум-выставка «Российский промышленник» будет проходить 28–30 ноября в КВЦ «Экспофорум»

Фото: пресс-службы «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 27-й Международный форум-выставка «Российский промышленник» будет проходить 28–30 ноября в КВЦ «Экспофорум»

Фото: пресс-службы «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

27-й Международный форум-выставка «Российский промышленник» будет проходить 28–30 ноября в КВЦ «Экспофорум». Главная тема — устойчивость и развитие: ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности, новые контуры международной кооперации. Мероприятие является площадкой для взаимодействия бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, зарубежными партнерами. В работе форума принимают участие федеральные органы власти: Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство труда и социальной защиты, Министерство просвещения, Министерство экономического развития и др. Более 40 крупнейших промышленных предприятий Петербурга продемонстрируют промышленный потенциал региона, представят свою продукцию и услуги. На выставке будут организованы национальные павильоны Турции, Ирана, Индии, коллективная экспозиция Республики Беларусь. Также экспозицию представят китайские организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный университет SWISSAM проводит деловой семинар «Интеграция модных брендов в fashion-ритейл: техника продаж и сервиса»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Международный университет SWISSAM проводит деловой семинар «Интеграция модных брендов в fashion-ритейл: техника продаж и сервиса»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

30 ноября Международный университет SWISSAM проводит деловой семинар «Интеграция модных брендов в fashion-ритейл: техника продаж и сервиса» для дизайнеров и менеджеров, владельцев модного бизнеса и тех, кто планирует его открыть. Речь пойдет о функционировании фэшн-бизнеса на международном и внутреннем рынках, об эффективной системе коммуникаций и продаж. В мероприятии примут участие профессионалы модной индустрии из РФ и других стран: байеры, мерчендайзеры, стилисты, продюсеры, таргетологи, в том числе авторы и преподаватели одноименного учебного курса университета.

Подготовила Елена Федотова