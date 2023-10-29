Урбанистика, энергоэффективность и устойчивое развитие
Какие деловые мероприятия пройдут в Петербурге в ноябре
«Ъ-СПб» предлагает традиционный ежемесячный обзор бизнес-мероприятий, которые могут заинтересовать наших читателей и напомнить о том, что Петербург не зря считается лидером делового туризма.
Пространство «Точка кипения» технопарка «Ленполиграфмаш»
Фото: Пресс-служба ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
7 и 8 ноября в пространстве «Точка кипения» технопарка «Ленполиграфмаш» состоится Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35» — ежегодная образовательная и бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций. Запланировано более 50 деловых мероприятий, в том числе инновационный трек, выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов, лекции, экспертные дискуссии, биржа деловых контактов. На площадке соберутся предприниматели, представители органов государственной власти и крупных промышленных предприятий, преподаватели высших учебных заведений и делегаты из разных регионов России. Основные треки, вокруг которых построена программа: искусственный интеллект и большие данные; автомобильная промышленность; биотехнологии и фармацевтика; креативные индустрии; технологии для городов и пространств; беспилотная авиация и др.
Флаги стран БРИКС
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
9–10 ноября в КВЦ «Экспофорум» пройдет V Международный муниципальный форум стран БРИКС+. В нем примут участие около 7 тыс. человек, в том числе иностранные делегаты из 200 зарубежных городов. В деловую программу воидет более 120 мероприятии. Темами для обсуждения станут развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение, финансы и внешнеэкономическая деятельность, сельское хозяйство, экология, инвестиции и др. В этом году, кроме деловой программы, будет представлена выставка с презентациями инвестиционных проектов, а также пройдут шахматный турнир и турнир по регби-7.
«Петерфуд» — выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Петерфуд» — выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли будет проходить в КВЦ «Экспофорум» 14–16 ноября. В рамках выставочной программы «Активные сетевые продажи» стенды посетят закупщики более 100 розничных сетей. На форуме «Торговля большого города» эксперты и топ-менеджеры крупнейших розничных сетей расскажут об ассортиментной политике и критериях отбора поставщиков, представят новые подходы и практические решения для меняющегося рынка.
Деловой завтрак с девелоперами «Недвижимость полного цикла. Акценты-2023» состоится в отеле Lotte Hotel St. Petersburg
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
15 ноября в отеле Lotte Hotel St. Petersburg состоится деловой завтрак с девелоперами «Недвижимость полного цикла. Акценты-2023». Эксперты рынка жилой недвижимости обсудят актуальные вопросы жизнедеятельности объектов на всех этапах реализации проектов.
Площадками форума станут известные музеи и арт-пространства города Санкт-Петербурга
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
IX Международный культурный форум пройдет 16–18 ноября, площадками станут известные музеи и арт-пространства города. Традиционно форум — место для профессионального диалога, трансляции важнейших идей и стратегических решений, в том числе российских программных заявлений по гуманитарной проблематике. Цель форума — познакомить профессиональное сообщество с новейшими тенденциями, рассмотреть наиболее актуальные вопросы в контексте глобальных процессов, роль культуры в разрешении конфликтов.
Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология»
Фото: «Park Inn Прибалтийская»
16 ноября в отеле «Park Inn Прибалтийская» пройдет Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология». Участники обсудят вопросы энергосбережения, энергоэффективности, импортозамещения, продвижения цифровых технологий в практику строительства в современных экономических реалиях. Запланированы видеоконференции и секции с профессионалами строительной, банковской, страховой сфер и представителями административных и властных структур по вопросам экологичности и энергоэффективности возводимых объектов.
27-й Международный форум-выставка «Российский промышленник» будет проходить 28–30 ноября в КВЦ «Экспофорум»
Фото: пресс-службы «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
27-й Международный форум-выставка «Российский промышленник» будет проходить 28–30 ноября в КВЦ «Экспофорум». Главная тема — устойчивость и развитие: ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности, новые контуры международной кооперации. Мероприятие является площадкой для взаимодействия бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, зарубежными партнерами. В работе форума принимают участие федеральные органы власти: Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство труда и социальной защиты, Министерство просвещения, Министерство экономического развития и др. Более 40 крупнейших промышленных предприятий Петербурга продемонстрируют промышленный потенциал региона, представят свою продукцию и услуги. На выставке будут организованы национальные павильоны Турции, Ирана, Индии, коллективная экспозиция Республики Беларусь. Также экспозицию представят китайские организации.
Международный университет SWISSAM проводит деловой семинар «Интеграция модных брендов в fashion-ритейл: техника продаж и сервиса»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
30 ноября Международный университет SWISSAM проводит деловой семинар «Интеграция модных брендов в fashion-ритейл: техника продаж и сервиса» для дизайнеров и менеджеров, владельцев модного бизнеса и тех, кто планирует его открыть. Речь пойдет о функционировании фэшн-бизнеса на международном и внутреннем рынках, об эффективной системе коммуникаций и продаж. В мероприятии примут участие профессионалы модной индустрии из РФ и других стран: байеры, мерчендайзеры, стилисты, продюсеры, таргетологи, в том числе авторы и преподаватели одноименного учебного курса университета.