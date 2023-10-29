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В Ярославле возбудили уголовное дело по факту массового возгорания машин

В Ярославле ночью сгорели несколько машин и балконов на улице Елены Колесовой. Полиция возбудила уголовное по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 4:19, на место выехали 9 единиц техники и 30 спасателей. Пожар удалось потушить за полчаса.

«В результате пожара уничтожено 5 автомашин, повреждено 5 автомашин, уничтожено 5 балконных блоков на фасаде дома, закопчены 15 балконных блоков. Пострадавших нет»,— сообщили в МЧС.

В полиции рассказали, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, а сотрудники ведомства устанавливают виновных лиц. Прокуратура признала законным возбуждение дела и уточнила, что, по предварительной информации, ущерб составил 15 млн руб.

Алла Чижова

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