Особенные дома для особенных людей

«Группа ЛСР» возводит три новых дома сопровождаемого проживания в Петербурге и Ленинградской области. Как партнерство строительной компании и НКО помогает самостоятельно жить тем, кто не может справиться с этим без постоянной поддержки, выясняла корреспондент Guide Валерия Кац.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В трехэтажных домах сопровождаемого проживания есть все для обычной жизни Фото: Группа ЛСР В мастерских в «Новой Охте», которые были организованы также на средства «Группы ЛСР», люди с инвалидностью получают навыки в разных профессиях: художника, швеи, кулинара Фото: Группа ЛСР Жильцы и их родственники встречаются на различных праздниках и акциях Фото: Группа ЛСР Следующая фотография 1 / 3 В трехэтажных домах сопровождаемого проживания есть все для обычной жизни Фото: Группа ЛСР В мастерских в «Новой Охте», которые были организованы также на средства «Группы ЛСР», люди с инвалидностью получают навыки в разных профессиях: художника, швеи, кулинара Фото: Группа ЛСР Жильцы и их родственники встречаются на различных праздниках и акциях Фото: Группа ЛСР

Сопровождаемое проживание — это система, благодаря которой люди с ментальными и физическими особенностями здоровья самостоятельно выстраивают жизненный маршрут. Так, постояльцы специально обустроенных квартир или домов живут обычной жизнью: ходят по магазинам, делают уборку, готовят обед, работают — полагаясь на помощь социальных работников.

Первый такой дом в России возвел ведущий строительный холдинг Северо-Запада «Группа ЛСР». Компания реализует обширную программу социальной поддержки населения, руководствуясь принципами адресности, результативности и системности. Основными направлениями такой деятельности для «Группы ЛСР» являются сохранение культурного наследия, а также забота о социально незащищенных гражданах и детях. Например, благодаря компании в Петербурге, Екатеринбурге и Московской области работают инклюзивные центры детского творчества, где одновременно занимаются как обычные дети, так и дети с особенными возможностями здоровья. В каждом регионе присутствия компания поддерживает те проекты, которые по той или иной причине не могут быть профинансированы государством. Одним из таких проектов и стала организация сопровождаемого проживания для людей с ментальными нарушениями, реализованная в партнерстве с петербургской ассоциацией ГАООРДИ, объединяющей родителей детей с инвалидностью.

Как все начиналось

Семьи, чьим родственникам нужна постоянная поддержка, часто задают вопрос: как обеспечить им самостоятельную жизнь, не отправляя в интернаты. В 2017 году у ассоциации ГАООРДИ и «Группы ЛСР» родилась идея, как создать систему жизненного устройства людей с ментальной инвалидностью, предоставляющую не общественную изоляцию, а социальное сопровождение.

Компания полностью на свои средства спроектировала, построила и оборудовала в Красногвардейском районе дом сопровождаемого проживания, выделив для этой цели участок в своем проекте «Новая Охта». Проект стал первым в России, до этого были — и сейчас распространены — «тренировочные» квартиры, в которых постояльцы живут около месяца, пока не закончится курс.

С 2017 года дом находится в безвозмездном пользовании ассоциации ГАООРДИ, которая обеспечивает соцобслуживание жильцов на государственные средства и пожертвования благотворителей.

Шестой год «Группа ЛСР» продолжает поддерживать проекты по сопровождаемому проживанию. В 2019 и 2022 годах компания возвела два дома для ГАООРДИ в Красногвардейском районе и, по аналогичному проекту, по соглашению с правительством Ленинградской области построила для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» общежитие, которое открылось в 2022 году во Всеволожске.

Как устроены дома

В трехэтажных домах есть все для обычной жизни: своя квартира (комната), просторная общая кухня, крупногабаритный лифт, общая гостиная, помещение для мытья колясок, прачечная на каждом этаже.

Президент ассоциации ГАООРДИ Маргарита Урманчеева объясняет: «Дом сопровождаемого проживания — это обычный жилой дом, где живут так же, как мы с вами: в квартирах или в комнатах. Ежедневно девятнадцати постояльцам, в зависимости от их индивидуальных особенностей и привычек, помогают социальные работники».

При строительстве дома сопровождаемого проживания во Всеволожске — первого в Ленинградской области — были учтены пожелания жильцов первых городских домов: усовершенствована доступная среда в части оснащения квартир, улучшена планировка кухни и технических зон.

Дом в жилом комплексе «Цветной город» построен по тому же типовому проекту, но называется Центр поддерживаемого проживания. Здесь временно — до шести месяцев — проходят социальную адаптацию совершеннолетние люди с тяжелыми нарушениями развития.

За все время работы центр принял девяносто одного жильца. У 70% людей с инвалидностью, прошедших тренировочный этап в центре, повысился хотя бы один навык в самообслуживании или в сфере социального взаимодействия.

Жить и работать

Днем некоторые жильцы домов ездят в реабилитационно-досуговые центры: кто-то работает по городской программе квотируемых рабочих мест для инвалидов, а кто-то идет заниматься в мастерские в «Новой Охте», которые были организованы также на средства «Группы ЛСР».

Мастерские находятся в самом начале улицы Чуковского, потому их так и назвали — «У корней Чуковского». Это переоборудованные «Группой ЛСР» коммерческие помещения, предназначенные для занятий. Здесь люди с инвалидностью изготавливают сувенирную продукцию и получают навыки в разных профессиях: художника, швеи, кулинара.

Передовой опыт

Дома сопровождаемого проживания — пример новаторского подхода в корпоративной благотворительности, который может менять стереотипы о месте людей с ограниченными возможностями в обществе. Значимость проекта «Группы ЛСР» для инфраструктуры Петербурга была отмечена уже после строительства первого дома сопровождаемого проживания. Он был признан «Лучшим инвестиционным проектом в социальной сфере» на конкурсе «Инвестор года» в 2018 году.

В 2019 году госпожа Урманчеева рассказала о строительстве и организации домов сопровождаемого проживания на встрече главы государства с представителями общественности Калининградской области по вопросам здравоохранения. Владимир Путин высоко оценил опыт Петербурга, предложив поддержать его на федеральном уровне и рекомендовать в регионы.

Так, за последние несколько лет в большинстве регионов страны начались проекты по сопровождаемому проживанию и организации трудоустройства для людей с нарушениями развития. В частности, интересуются особенностями строительства домов сопровождаемого проживания.

«Проект, безусловно, оказал влияние как на социальную и архитектурную среды Петербурга, так и на развитие сопровождаемого проживания в нашей стране,— рассказывает Маргарита Урманчеева.— Это видно хотя бы потому, что около полутора тысяч человек уже побывало на территории проектов. У нас в неделю приходят минимум две делегации из разных регионов России, чтобы ознакомиться с этим опытом. Дома сопровождаемого проживания имеют доступную среду. Они отлично вписаны в жилой ландшафт города».

Планы

Как сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР», в настоящее время компания в партнерстве с ГАООРДИ строит еще два дома сопровождаемого проживания в ЖК «Цветной город» — ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.

В дополнение один дом откроют предположительно в конце лета 2024 года во Всеволожском районе в рамках соглашения с правительством Ленинградской области, которое генеральный директор холдинга «Группа ЛСР» Андрей Молчанов и губернатор региона Александр Дрозденко подписали в прошлом году.