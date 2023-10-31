Точки отсчета

Первый элитный дом, первый элитный квартал, лучший жилой комплекс в современной истории Петербурга — как знаковые проекты «Группы ЛСР» меняли рынок недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Дом на набережной» на канале Грибоедова, 85,— первый дом компании, которая тогда еще называлась «Возрождение Санкт-Петербурга», построенный «с нуля» Фото: Группа ЛСР «Дом у моря» — малоэтажный жилой комплекс на набережной Мартынова, похожий на загородную виллу Фото: Группа ЛСР «Дом с видом на Зимний дворец» органично вписался в историческую застройку Фото: Группа ЛСР «Парадный квартал» выстроен в неоклассическом стиле и доказывает, что застройка представительского класса может быть масштабной Фото: Группа ЛСР «Русский дом» с парадным двором-курдонером имеет дворцовый масштаб Фото: Группа ЛСР ЖК «Смольный парк» построен в духе лаконичного конструктивизма с видом на ансамбль Смольного собора Фото: Группа ЛСР Следующая фотография 1 / 6 «Дом на набережной» на канале Грибоедова, 85,— первый дом компании, которая тогда еще называлась «Возрождение Санкт-Петербурга», построенный «с нуля» Фото: Группа ЛСР «Дом у моря» — малоэтажный жилой комплекс на набережной Мартынова, похожий на загородную виллу Фото: Группа ЛСР «Дом с видом на Зимний дворец» органично вписался в историческую застройку Фото: Группа ЛСР «Парадный квартал» выстроен в неоклассическом стиле и доказывает, что застройка представительского класса может быть масштабной Фото: Группа ЛСР «Русский дом» с парадным двором-курдонером имеет дворцовый масштаб Фото: Группа ЛСР ЖК «Смольный парк» построен в духе лаконичного конструктивизма с видом на ансамбль Смольного собора Фото: Группа ЛСР

«Дом на набережной» (1997)

Здание расположено на набережной канала Грибоедова, 85, и настолько органично вписывается в окружающую застройку, что при первом взгляде не покажется каким-то необычным: светлый особняк в классическом стиле и с рустами — декоративными накладками на фасад — на двух нижних этажах. Раньше на этом участке располагался доходный дом, построенный в 1850-е, к сожалению, время и война его не пощадили. Здание было восстановлено по старинным чертежам.

Это первый дом компании, которая тогда еще называлась «Возрождение Санкт-Петербурга», построенный «с нуля». Кстати, именно это здание считается одним из первых в классе элитного жилья с четкими признаками: локация в центре, простор, высокое качество материалов, утонченная архитектурная концепция.

«Дом у моря» (2008)

Малоэтажный жилой комплекс на набережной Мартынова стал украшением Крестовского острова. Первое впечатление обычно у большинства одинаковое: современная загородная вилла, какие можно увидеть в Европе. На это восприятие работают многочисленные тонкие детали, например, облицовка из светлого португальского травертина, который, кстати, только кажется мягким, а по качествам сопоставим с гранитом. Диплом Международной ассоциации союзов архитекторов (2008) и международная премия в области недвижимости (2013), не говоря уже о многочисленных российских наградах, показывают, что проект вышел заметным на мировом уровне.

Так, живописная локация — вокруг Гребной канал, Средняя Невка, Елагин остров и Приморский парк Победы — обусловила максимум остекления и архитектурное решение: чтобы обеспечить панорамные виды из каждого окна, архитекторы Евгений Герасимов и Сергей Чобан выстроили 12 корпусов в волнообразную композицию. Здесь даже лифты панорамные! Можно подниматься в свою квартиру и наслаждаться видом.

«Зоологический, 2–4» (2012)

Этот проект — образец реконструкции, максимально бережной и с органичной вписанностью современных элементов — мансардного этажа, воздушной галереи, атриумных двориков.

Доходный дом купца Кирикова, построенный в Зоологическом переулке, около Биржевого моста, 140 лет назад, украшали восемь кариатид из гипса, довольно мягкого материала. За годы без должного ухода они сильно пострадали, часть фигур удалось отреставрировать, часть пришлось воссоздать.

При реконструкции строители опирались на исторические чертежи, проектировщикам пришлось потрудиться, чтобы внедрить современные инженерные коммуникации и решения. До сдачи в эксплуатацию прошло пять лет, и это четкий сигнал: элитные объекты не терпят суеты.

«Парадный квартал» (2014)

До этого элитные проекты в Петербурге оставались штучной историей: отдельные особняки, редкие жилые комплексы. Проект в неоклассическом стиле «Парадный квартал» наглядно доказал, что застройка представительского класса тоже может быть масштабной: почти два десятка корпусов разной этажности возвели на месте казарм лейб-гвардии Преображенского полка, недалеко от станции метро «Чернышевская».

При этом восемь зданий — жилых, высотой от семи до одиннадцати этажей, в них 841 квартира, и еще восемь — коммерческих, их можно назвать офисными особняками. Все квартиры уже распроданы, а это верный показатель, что на самом деле думают клиенты.

«Смольный парк» (2016)

Этот ЖК полон контрастов. Он построен с видом на ансамбль Смольного собора, на территории бывшей богадельни, можно было бы ожидать классического решения или какой-то стилизации, но архитекторами бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» был выбран лаконичный конструктивизм. И не зря, о чем свидетельствует премия Urban Award, гран-при смотра-конкурса «Архитектон», награды международного фестиваля «Зодчество».

Строгая геометрия зданий контрастирует с их абсолютно свободным, на первый взгляд — хаотичным расположением на земельном участке. Секрет в том, что девелопер хотел сохранить уже растущие здесь взрослые деревья и подарить будущим жильцам роскошное озеленение без ожидания, поэтому 13 домов вписали там, где были подходящие пятна под строительство.

Кстати, к истории места создатели «Смольного парка» все-таки обращаются, но не к дореволюционной, а к более древней, когда сам Петербург был еще только «в проекте». В XVII веке тут располагались левобережные укрепления Ниеншанца. Предполагалось, что отделка первых этажей своим цветом и текстурой вызовет ассоциации с равелинами, да и сам ЖК очертаниями напомнит знаменитую крепость.

«Русский дом» (2018)

Тот случай, когда в центре Петербурга, в Басковом переулке, появился новый дворец в стиле a la Russe, да что там — настоящий терем! И это роскошно, нестандартно, но уместно, что подтверждает престижная премия чикагского музея «Атенеум» International Architecture Awards 2019. Масштаб тоже дворцовый: потребовался участок бывшего автомобильного парка в 2,4 га, чтобы разместить 5–9-этажные здания, объединенные парадным двором-курдонером.

Неорусский модерн проявился в архитектурных решениях и декоре: на белокаменных фасадах (облицовка сразу отсылает к знаменитым палатам) узорная резьба (орнамент анималистический и растительный), у крыш остроконечные верхушки, есть башенки и арочные окна с витражами, даже внутри на стенах — яркие изразцы.

Этот проект — свидетельство того, что можно дать полный карт-бланш архитекторам, в данном случае бюро «Евгений Герасимов и партнеры», на воплощение даже самых неожиданных – древнерусских — фантазий и получить элитный ЖК, который действительно уже не повторить.

А что после 2018-го? Тоже необычные проекты, например, в том же году началось строительство комплекса Neopark у Пулковского парка, в 15 минутах езды от аэропорта. Это новый опыт для компании: выход на рынок апартаментов, и тоже со своими стандартами. Квартиры тут бизнес-класса, видовые, в том числе с угловым панорамным остеклением. Или взять другой проект — ЖК «Шуваловский» в Приморском районе, образцовый «спальник» в самом лучшем смысле этого слова. В 2020 году уже были сданы все 24 ярких корпуса. Также возводится целый микрорайон на Октябрьской набережной, на месте бывшего бетонного завода — ЖК комфорт-класса «Цивилизация» (готовы 20 корпусов из 25) и ЖК бизнес-класса «Цивилизация на Неве» (три из семи).

Отдельное внимание стоит уделить «Морской набережной» — это бизнес-ЖК, который строится на намыве Васильевского острова, то есть на территориях, в буквальном смысле созданных «с нуля». В фантастике это называется терраформированием: люди будущего поднимают из воды континенты, за неделю разводят вековые леса и по щелчку пальцев меняют климат. До таких скоростей и возможностей еще далеко, но на миллионах кубометров песка в дополнение к тысячам квадратных метров жилья «Группа ЛСР» уже посадила хвойный парк. К моменту вручения последних ключей сосны как раз подрастут.

Светлана Хаматова