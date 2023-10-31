Ровесник российского девелопмента

«Группа ЛСР», созданная в 1993 году, развивалась вместе со становлением российского девелопмента, во многом определяя и опережая тенденции отрасли. Первопроходец на рынке недвижимости, холдинг сегодня является лидером строительного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Каменноостровская коллекция» — это архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких зданий в характерном для Петербурга стиле. Клубный дом № 56 стал первым, он построен в 1999 году и является образцом контекстной архитектуры Фото: Группа ЛСР «ЛСР. Большая Охта» — проект бизнес-класса в Красногвардейском районе Фото: Группа ЛСР «Морская набережная» — масштабный проект бизнес-класса на Васильевском острове у Финского залива. Жилой комплекс образует новый современный микрорайон с качественной средой Фото: Иван Смелов / Группа ЛСР Жилой дом 22–22А в Саперном переулке — пример реконструкции и реновации. В этом здании раньше располагался молокозавод. Благодаря «Группе ЛСР» восстановлен исторический облик дома, в котором расположились современные комфортные квартиры Фото: Группа ЛСР Следующая фотография 1 / 4 «Каменноостровская коллекция» — это архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких зданий в характерном для Петербурга стиле. Клубный дом № 56 стал первым, он построен в 1999 году и является образцом контекстной архитектуры Фото: Группа ЛСР «ЛСР. Большая Охта» — проект бизнес-класса в Красногвардейском районе Фото: Группа ЛСР «Морская набережная» — масштабный проект бизнес-класса на Васильевском острове у Финского залива. Жилой комплекс образует новый современный микрорайон с качественной средой Фото: Иван Смелов / Группа ЛСР Жилой дом 22–22А в Саперном переулке — пример реконструкции и реновации. В этом здании раньше располагался молокозавод. Благодаря «Группе ЛСР» восстановлен исторический облик дома, в котором расположились современные комфортные квартиры Фото: Группа ЛСР

История «Группы ЛСР» началась в 1993 году в Санкт-Петербурге. Отправной точкой в ее создании стало приобретение основателями компании ОАО «Стройдеталь», а когда в состав холдинга вошло ОАО «Ленстройреконструкция» появилось и узнаваемое имя — ЛСР.

Родом из Петербурга

В 1990-е бывшие коммуналки в центре Петербурга расселялись и превращались в так называемое элитное жилье. Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» (сегодня входит в «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», девелоперскую бизнес-единицу «Группы ЛСР») довольно быстро взяла курс на нишу жилья высокого класса и наглядно продемонстрировала, какой должна быть премиальная недвижимость в современном городе на Неве. Компания построила по чертежам 1850-х годов дом на набережной канала Грибоедова, 85/9. До 1980-х здесь располагался доходный дом статского советника Густава Франка, разрушенный в годы Великой Отечественной войны. Фасады в классическом стиле воссоздали по проекту архитектора Николая Гребенки, разработанного в середине XIX века, но так и не воплощенного.

И сегодня, когда требования к жилью значительно повысились, дом ЛСР на канале Грибоедова, 85/9, является образцовым в высоком классе: престижная локация в самом центре города, двухуровневые квартиры с потолками выше трех метров, арочными дверями и местами для установки каминов.

Новые символы

Многие здания, построенные «Группой ЛСР», стали новыми достопримечательностями города, без которых уже невозможно представить современный Петербург. На набережной канала Грибоедова, 89, ЛСР воссоздала по старинным чертежам бывший дом князя Голицына. В доме запроектированы двухуровневые фасадные четырех- и пятикомнатные квартиры со световыми фонарями, а также двух- и трехкомнатные квартиры с эркерами и террасами.

Реконструкцию исторического квартала по улице Радищева, 34–34А, и Саперному переулку, 22–22А, на месте молокозавода в центре города в конце 1990-х можно считать первым проектом редевелопмента в стране. В результате был восстановлен изначальный облик зданий и построены современные комфортные квартиры.

В фешенебельном жилом комплексе «Парадный квартал», недалеко от Таврического сада, построен один из самых крупных подземных паркингов в городе на 1613 машин. Во внутреннем дворе обустроена бутиковая зона, площадка с фонтаном и малыми архитектурными формами.

Элитный комплекс с видом на Зимний дворец «Зоологический, 2–4» в одноименном переулке выделяется эффектным фасадом с восемью гипсовыми кариатидами, заботливо отреставрированными или воссозданными застройщиком.

Знаковым девелоперским проектом стал дом на Каменноостровском проспекте, 56. В 2002 году правительство Санкт-Петербурга признало его лучшим жилым зданием, построенным за последние три года. Не менее заметны в исторических районах Северной столицы построенные ЛСР ЖК «Смольный парк» и Neva Haus. А «Русский дом» на углу Баскова переулка и улицы Короленко вобрал в себя традиции древнерусского зодчества и мотивы раннего модерна, став доминантной района и органично вписавшись в контекст окружающих здание старинных особняков. Проект отмечен премией «Лучшая архитектурная концепция» на Urban Awards — 2017.

Современный масштаб

Имея богатый опыт редевелопмента, реконструкции и реставрации в историческом центре Петербурга, девелопер зарекомендовал себя и в комплексных проектах массового строительства. В новых локациях города уже возведены ЖК «Новая Охта» и «Новая Охта. На речке», продолжается строительство «Ручьев» и «Цветного города». А масштаб жилого комплекса бизнес-класса «Морская набережная» на Васильевском острове сопоставим с полноценным городским районом.

В 2016 году «Группа ЛСР» приступила к возведению жилого микрорайона «Цивилизация» на Октябрьской набережной, между Дальневосточным проспектом и набережной Невы. До 2025 года здесь будет построено 800 тыс. кв. м жилья. На участке площадью 60 га появятся современные комфортабельные кварталы с видовыми квартирами и благоустроенной территорией.

Сам себе поставщик

Параллельно с девелопментом «Группа ЛСР» с самого начала деятельности занимала лидирующие позиции в сфере выпуска строительных материалов, год от года наращивая производственные активы. Развитие этого направления началось с приобретения в 1997 году ОАО «Ленстройкерамика». История завода стартовала в 1897 году, когда на крупнейшем в Европе Чекаловском месторождении голубых кембрийских глин было основано небольшое кирпичное производство. В советские годы завод имел проектную мощность 150 млн кирпичей в год и суточную производительность 428 тыс. штук. В тот период такой промышленный гигант был единственным в СССР и Европе и вторым по объему производимой продукции в мире. Уже тогда кирпичи на «Ленстройкерамике» выпускали по последнему слову науки и техники: морозостойкие, прочные, для зданий любой этажности и предназначения.

С инвестициями «Группы ЛСР» была проведена масштабная реконструкция, в результате которой предприятие освоило выпуск кирпича по новой технологии пластического формования методом жесткой экструзии, сохранив прежние объемы производства.

Позднее в состав «Группы ЛСР» вошли ОАО «Рудас», занимающееся добычей карьерного и морского песка, и ОАО «Гранит-Кузнечное», один из лидеров по производству гранитного щебня на Северо-Западе. В настоящее время производственные активы группы в сфере нерудных стройматериалов насчитывают несколько месторождений розового и серого гранита в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области и месторождения карьерного песка во Всеволожском и Кингисеппском районах, а также месторождения морского песка в Финском заливе.

Совокупная производственная мощность предприятий группы по выпуску различных видов кирпичной продукции сегодня достигает 450 млн штук условного кирпича в год. Заводы компании расположены в Московской и Ленинградской областях. Компания также выпускает широкий ассортимент газобетонных изделий и реализует их на рынке под маркой ЛСР. Совокупная производственная мощность Сертоловского газобетонного завода ЛСР составляет 500–550 тыс. куб. м газобетона в год, мощность Кикеринского газобетонного завода — 450 тыс. куб. м в год. Кроме этого, «Группе ЛСР» принадлежат четыре бетонорастворных центров в Санкт-Петербурге, производящих около 1 млн куб. м бетона в год.

Московские горизонты

Свой первый объект в столичном регионе «Группа ЛСР» начала строить в 2005 году. ЖК «Грюнвальд» в Заречье по проекту знаменитого архитектора Сергея Чобана представляет собой европейский клубный квартал из 13 шестиэтажных малоквартирных домов, объединенных общей территорий, каждый из которых рассчитан всего на 20 квартир.

Значимым столичным проектом «Группы ЛСР» стал редевелопмент промышленных территорий завода им. Лихачева — знаменитого ЗИЛа. «Группа ЛСР» выиграла конкурс на право реконструкции территории завода в 2014 году. В ЖК «ЗИЛАРТ» будет построено более 1,5 млн кв. м жилой недвижимости: 30 жилых домов бизнес-класса с эксклюзивной архитектурой, богатой инфраструктурой и обширными зелеными зонами. 17 домов уже сданы в эксплуатацию.

Уральские перспективы

В 2007 году «Группа ЛСР» вышла на рынок Урала. В структуру группы вошли пять местных фирм, среди которых уральская девелоперская компания, подрядная и проектная организации, один из основных уральских игроков на рынке щебня и завод железобетонных изделий.

В 2009 году в Екатеринбурге был сдан первый уральский объект ЛСР — ЖК «Калиновский», а в 2012 году в столице Урала на территории 46,7 га началось строительство малоэтажного комплекса «Мичуринский». Сейчас в 54 домах здесь проживает 8 тыс. человек. Всего за время работы на Урале компания ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, а в 2023 году открыла новую страницу для себя и региона — начала реализацию первого в Екатеринбурге проекта комплексного развития территории на месте бывшего молокозавода.

Виды на море

В 2020 году «Группа ЛСР» приобрела гостиницу «Приморская» в Сочи, построенную в 1936 году. Главный корпус гостиницы выполнен в стиле постконструктивизма и является памятником архитектуры и истории курортного города. После реконструкции общая площадь объекта превысит 90 тыс. кв. м.

Другие активы девелопера в Сочи — санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл» — были приобретены группой в 2021 году. Компания планирует вложить в реконструкцию объектов около 25 млрд рублей и создать единый гостиничный комплекс на 700 номеров. Работы планируется завершить в следующем году.

Два года назад компания также стала собственником санатория «Сестрорецкий курорт» в Курортном районе Петербурга — легендарной бальнеологической здравницы, открытой в 1900 году. На территории санатория сегодня проводится реконструкция спального корпуса, который обзаведется современными номерами, спа-центром с бассейном, медицинскими и бальнеологическим кабинетами. Также компания воссоздаст утраченное после Великой Отечественной войны историческое здание Курзала, где, как и сто лет назад, будут проходит концерты и другие развлекательные мероприятия для гостей курорта и жителей города.

Системообразующая публичность

В 2007 году «Группа ЛСР» успешно провела IPO, разместив свои ценные бумаги на Лондонской бирже. В результате размещения компания привлекла $588 млн. IPO группы стало одним из крупнейших размещений среди компаний строительной отрасли России.

В 2015 году в перечне системообразующих организаций РФ, опубликованном Министерством экономического развития России, «Группа ЛСР» стала единственной петербургской девелоперской компанией, вошедшей в этот список в категории жилищного строительства.

На пять баллов

Сегодня «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка: девелопменте, строительстве, производстве строительных материалов, управлении коммерческой и санаторной недвижимостью. Бизнес группы сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), компания занимает третье место в списке застройщиков РФ по количеству строящейся недвижимости — 2,3 млн кв. м в четырех регионах страны, что составляет 15,8% от общего объема строящегося жилья в России. По рейтингу ЕРЗ, определяющему соблюдение декларируемых сроков строительства застройщиком по шкале от 0 до 5, компания имеет оценку в твердые пять баллов.

Василиса Мотова