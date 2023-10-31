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Дома и люди

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Лет двадцать пять назад, на заре нынешнего века, город выглядел больным и уставшим. Для того чтобы придать ему лоск и преобразить, сохраняя петербургский дух, понадобилось не время, а люди. Вернее, те компании, которые не только строят, но и сохраняют сделанное до них. Да, в городе еще немало проблем, но все-таки с каждым годом он становится краше. Или так только кажется. Но как говорил один мудрый киногерой, если кажется, то так оно и есть.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новые пространства для жизни появляются в тех локациях, которые раньше не были заселены и недооценивались. «Золотой треугольник», понятно, остается неким абсолютом, но побережье Финского залива, Приморский район и даже Охта становятся территориями комфорта и эстетики, притягивают оригинальными архитектурными проектами. Близость к воде перестала быть прерогативой элитного жилья, дома комфорт-класса теперь тоже предлагают опцию «живописный вид на водную гладь». По данным аналитиков, сегодня в Петербурге реализуется около 40 таких проектов. И не все они элитные: домов бизнес- и премиум-класса в этих проектах примерно 70%. По сведениям из разных источников, в домах на намывной площади Васильевского острова живет больше 15 тыс. человек, а в 2030-х годах количество жителей дойдет до 70 тыс.

Сегодня комфортное современное жилье строят на Петроградской стороне, Петровском и Крестовском островах, в старой части Васильевского острова. Васильевский и Петроградская — в лидерах по количеству дорогих проектов. А вот бизнес-класс осваивает намывные территории, Приморский и Выборгский районы, историческую часть Красногвардейского и даже юго-запад Красносельского.

Елена Федотова, редактор Guide «Пространство для жизни»

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