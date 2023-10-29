На трассе Екатеринбург — Пермь легковушка столкнулась с грузовиком
На 349 км трассы Екатеринбург — Пермь произошло легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, движение на выезде из столицы Урала затруднено.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
По предварительным данным ГИБДД, легковушка Renault Sandero столкнулась с «Камаз», который выполнял на участке дорожные работы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным произошло столкновение автомобиля "Рено Сандеро" с грузовым автомобилем "Камаз", осуществляющим дорожные работы. Сотрудники Госавтоинспеции работают на месте происшествия, выясняют причины произошедшего. Движение на участке затруднено.