На трассе Екатеринбург — Пермь легковушка столкнулась с грузовиком

На 349 км трассы Екатеринбург — Пермь произошло легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, движение на выезде из столицы Урала затруднено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным ГИБДД, легковушка Renault Sandero столкнулась с «Камаз», который выполнял на участке дорожные работы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным произошло столкновение автомобиля "Рено Сандеро" с грузовым автомобилем "Камаз", осуществляющим дорожные работы. Сотрудники Госавтоинспеции работают на месте происшествия, выясняют причины произошедшего. Движение на участке затруднено.

Полина Хабарова

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