Очередной квартал в пермском микрорайоне ДКЖ выставят на торги в декабре

В региональном минстрое прокомментировали отмену решения о комплексном развитии в кварталах №16 и 17 в пермском микрорайоне ДКЖ. Напомним, на этой неделе комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение министерства строительства исключить с карты комплексного развития территории указанные кварталы. Отмена связана с изменением правоприменительной практики Минстроя РФ в отношении операторов проектов КРТ. В Пермском крае юридическим лицом, занимавшимся реализацией проектов комплексного развития, являлась региональная структура АО «ПАИЖК». В результате этих изменений АО больше не сможет выполнять функции оператора таких проектов, уточнили в минстрое Пермского края.

Теперь реализацией проектов комплексного развития в Прикамье будет заниматься краевой минстрой. «Дальнейшая реализация проекта КРТ в микрорайоне ДКЖ будет проводиться министерством строительства Пермского края, и будет принято новое решение о КРТ с проведением торгов на право заключения соответствующего договора. В этот проект о КРТ будет включен квартал №17». Объявить торги по указанной территории планируется в конце декабря.

О планах комплексного развития микрорайона ДКЖ стало известно давно, но пока краевые власти готовятся к освоению только двух кварталов — №16 и 17. Территория, ограниченная улицами Энгельса, Локомотивной, Углеуральской и Барамзиной, имеет общую площадь 5,2 га. В этой локации планируется возвести около 100 тыс. кв. м жилья и социнфраструктуры.По данным минстроя, поскольку решение о КРТ кварталов №16 и 17 отменено, компания девелоперской группы «Кортрос» — ООО СЗ «Строй Регион Холдинг» — выступила с инициативой разработать и утвердить документацию планировки территории для последующего освоения.

В «Кортрос-Пермь» пояснили, что сейчас застройщику на праве собственности принадлежит участок в части квартала №16, где в ближайшее время стартует проект жилого комплекса компании «iLove на ДКЖ». «Параметры предполагают разноэтажную застройку от 3 до 25 этажей, отдельные торговые помещения. Площадь квартир составит 36 тыс. кв. м. Вполне естественен интерес компании к прилегающим участкам и их последующему развитию»,— отметили в «Кортрос-Пермь».

В городском департаменте земельных отношений сообщили, что в отношении квартала №16 разрабатывается документация по планировке территории. После ее утверждения на площадке проведут кадастровые работы, чтобы в дальнейшем выставить на аукцион право аренды двух земельных участков в квартале площадью 4,7 и 4,8 тыс. кв. м. Указанная территория предполагается для среднеэтажной жилой застройки.