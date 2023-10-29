В Молдавии задержан гражданин РФ, подозреваемый в России в терроризме

Сотрудники пограничной полиции Молдавии задержали 37-летнего россиянина при въезде на территорию республики со стороны Приднестровья, которое власти страны не контролируют. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление погранслужбы. По данным издания Agora, мужчина находился в международном розыске по делу о террористической деятельности, его искали российские власти.

Agora отмечает, что россиянин на 72 часа помещен в следственный изолятор в городе Кагул. Там он будет находиться до решения суда об экстрадиции.