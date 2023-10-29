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Движение автотранспорта через Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта через Крымский мост временно перекрыто. Об этом сообщает инфоцентр по мониторингу дорожной ситуации на подходах к мосту.

Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Время восстановления движения не сообщается. Водителям, находящимся на мосту, рекомендовано выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

По данным оперштаба Крыма, по состоянию на 11:00 пробок на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани не наблюдалось.

Анастасия Донскова

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