В Челябинске на уборку улиц от снега вывели 154 единицы техники

Днем 29 октября на уборку дорог от снега и наледи в Челябинске направили 154 единицы техники и 479 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночную смену работали 116 единиц техники и 163 человек. Дорожные подрядчики занимаются очисткой от снега и наледи проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Опасные участки обрабатывают противогололедными средствами.

Снегопад в Челябинске начался во второй половине дня 28 октября и, по прогнозам Челябинского гидрометцентра, не прекратится до конца дня 29 октября.

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