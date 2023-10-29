В Воронежской области в возрасте 38 лет скончался экс-глава Эртиля Мочалов

Администрация Эртильского района Воронежской области сообщила о скоропостижной смерти 28 октября бывшего главы районного центра Евгения Мочалова.

В райадминистрации напомнили, что Евгений Мочалов родился в Эртиле 22 ноября 1984 года. В 2006-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2007 года работал юрисконсультом в управлении соцзащиты населения в Эртильском районе. Затем полгода был ведущим специалистом по правовым вопросам в совете народных депутатов района и около восьми лет – главным специалистом по правовым вопросам в администрации района. С января 2016 года до избрания главой городского поселения был руководителем аппарата администрации района.

С января 2021 года по 24 октября 2023 года Евгений Мочалов занимал должность главы Эртиля. Однако в минувшую среду, 25 октября, был назначен руководителем МКУ «Управление социальной защиты населения». У господина Мочалова остались супруга и дочь.

Владимир Зоркий