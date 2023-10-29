Новосибирская промышленность выросла на 7,4% за январь-сентябрь

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам трех кварталов составил 107,4%. Данные приведены в сообщении Новосибирскстата.

Как уточнили в ведомстве, рост в добыче полезных ископаемых составил 107,5%. В обрабатывающих производствах – 109,9%.

В обрабатывающей промышленности наибольший рост по результатам девяти месяцев показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 72,1%). Выпуск химических веществ и продуктов в Новосибирской области увеличился на 26,6%. Снижение зафиксировано лишь в производстве пищевых продуктов (на 0,6%).

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Валерий Лавский