В ДТП на тюменской трассе пострадали четыре девушки

Ночью в воскресенье, 29 октября, на 26 км трассы Тюмень — Боровский — Богандинский произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

По данным Госавтоинспекции, 31-летняя женщина-водитель Peugeot двигалась с небезопасной скоростью и въехала в столб. Отмечается, что машина оборудована зимней резиной.

В результате аварии пострадали водитель, две 16-летние и одна 22-летняя девушки. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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