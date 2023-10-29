В Крыму начали проверку по факту обрушения балкона в Щелкино

В Крыму начали проверку по факту обрушения балкона многоквартирного дома в Щелкино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

По данным ведомства, конструкция рухнула 28 октября. В результате происшествия есть погибшие. По данным регионального управления следственного комитета, в момент обрушения на балконе находились мужчина и женщина в возрасте 55 и 44 лет соответственно.

«Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застеклить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение»,— сообщает СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности ТСЖ, содержащего и обслуживающего многоквартирный дом.

Анастасия Донскова

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