В Краснодаре 78% жителей высказались против найма подростков на опасные работы

В Краснодаре 78% опрошенных жителей высказались против трудоустройства подростков на опаснее производства. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Инициативу о включении в Трудовой кодекс поправок, разрешающих несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет устраиваться на работу на производства с вредными или опасными условиями труда подготовили депутаты Татарстана.

Основным доводом краснодарцев, не согласных с предложенными изменениями, является угроза для здоровья подростков. Поддержали инициативу 11% респондентов.

«Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было», — отметили опрошенные.

Противников инициативы больше среди жителей Краснодара старшего возраста. Если против поправок выступили 65% краснодарцев в возрасте до 34 лет, то в случае респондентов в возрасте от 45 лет доля несогласных достигает 82%. Среди опрошенных доля родителей подростков, не поддерживающих проект, 84%.

Анастасия Донскова

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