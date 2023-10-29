Победителя шоу «Своя игра» и экс-директора школы хотят судить за хищения

Дзержинский райсуд Перми начнет завтра рассматривать уголовное дело в отношении бывшего директора ГБОУ «Академия первых» и организатора интеллектуальных игр Павла Шевченко. Господин Шевченко обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения» и растрате. Как сообщает Properm.ru, ему инкриминируется хищение в общей сложности более 1,17 млн руб. под видом оплаты контрактов на поставку обучающих модулей. Также гособвинение считает, что господин Шевченко похитил школьный ноутбук стоимостью более 69,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Павел Шевченко — победитель конкурса «Лидеры России-2019» и телевизионной викторины «Своя игра». В Перми он занимался организацией интеллектуальных игр, руководил ГБОУ «Академия» первых и центром выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».