Победителя шоу «Своя игра» и экс-директора школы хотят судить за хищения
Дзержинский райсуд Перми начнет завтра рассматривать уголовное дело в отношении бывшего директора ГБОУ «Академия первых» и организатора интеллектуальных игр Павла Шевченко. Господин Шевченко обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения» и растрате. Как сообщает Properm.ru, ему инкриминируется хищение в общей сложности более 1,17 млн руб. под видом оплаты контрактов на поставку обучающих модулей. Также гособвинение считает, что господин Шевченко похитил школьный ноутбук стоимостью более 69,9 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Павел Шевченко — победитель конкурса «Лидеры России-2019» и телевизионной викторины «Своя игра». В Перми он занимался организацией интеллектуальных игр, руководил ГБОУ «Академия» первых и центром выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».