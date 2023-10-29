Володин: РФ ответит симметрично на использование Европой замороженных активов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Россия конфискует гораздо большие активы недружественных стран, если европейские страны начнут использовать замороженные российские активы. По его словам, европейские государства стремятся использовать активы РФ для «милитаризации Киева», поскольку финансовое положение этих стран — «плохое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева»,— написал Вячеслав Володин. Он отметил, что такое решение требует «симметричного ответа».

В июне 2022 года Минфин США сообщал о $300 млрд замороженных активов РФ. По данным международного депозитария Euroclear, за первое полугодие 2023-го прибыль от инвестирования блокированных российских активов составила €1,743 млрд. По данным Банка России, в начале ноября 2022 года общий объем средств превышал 280 млрд руб. К концу 2022-го, по данным «Интерфакса», показатель был близок к 600 млрд руб.