Продлено ограничение движения для фур и автобусов на трассе М5

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 с 11 до 16 часов 29 октября действует временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также большегрузного транспорта. Это связано с непрекращающимся снегопадом и плохой видимостью на дорогах, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

Ограничение действует на участке трассы М5 от границы Челябинской области и Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль. Запрет на движение автобусов, такси и грузовиков ввели в 21 час 28 октября и сняли в 9 часов 29 октября. Однако через два часа снова ограничили движение.

Время снятия ограничения может быть изменено. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по трассе М5.

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