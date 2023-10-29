Кабмин компенсирует трем регионам Сибири перерасход на тушение лесных пожаров

Три сибирских региона вошли в перечень 11 субъектов федерации, которые получат из российского бюджета компенсацию затрат на тушение лесных пожаров в 2023 году. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал 27 октября.

«В ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами»,— пояснила пресс-служба кабмина.

Согласно документу, средства получат Алтайский (44,2 млн руб.) и Красноярский края (235,1 млн руб.), а также Томская область (216,9 млн руб.). В общей сложности федеральное правительство выделило из резервного фонда около 2,6 млрд руб.

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Валерий Лавский