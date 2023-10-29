«Новосибирск» остался лидером дивизиона «Серебро» в футбольной Второй лиге

«Новосибирск» уступил со счетом 0:1 «Челябинску» в матче 16-го тура футбольного первенства в дивизионе «Серебро» Второй лиги. Единственный гол в матче, состоявшемся в Челябинске, хозяева провели на 63-й минуте после затяжной атаки.

На 82-й минуте новосибирцы также забили. Но судья отменил гол, зафиксировав положение «вне игры».

«Новосибирск» остался на первом месте в турнирной таблице. Московская «Родина-2» не смогла догнать сибиряков, поскольку в другом матче 28 октября уступила 0:1 липецкому «Металлургу».

В чемпионате в дивизионе «Серебро» осталось провести два тура. «Новосибирск» уже обеспечил себе участие в дивизионе «Золото» в весенней части чемпионата.

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Валерий Лавский