«Сибирь» проиграла чемпиону КХЛ

«Сибирь» в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступила на своей площадке победителю прошлого сезона – московскому ЦСКА. Игра состоялась 28 октября.

Еще за пять минут до окончания матча счет был равным, но за оставшееся время гости забросили три шайбы и победили 6:3. Голы в составе хозяев забивали Владимир Бутузов и Артем Михеев в первом периоде, а также Энди Андреофф в третьем.

«Все видели, что допустили много брака, много отбрасывали шайбу, была неуверенность. Выглядело так, словно боялись играть с шайбой. Не знаю, почему потерялась эта уверенность»,– прокомментировал ход матча главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски. Новосибирцы провели игру без нападающего Николая Прохоркина. Он был дисквалифицирован на три матча за атаку игрока московского «Спартака» в предыдущем туре.

В турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ «Сибирь» находится на восьмом месте. У команды 25 очков после 23 матчей.

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Валерий Лавский