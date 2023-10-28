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Коммерсантъ FM
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39 человек погибли в результате урагана в мексиканском Акапулько

В мексиканском городе Акапулько в результате урагана «Отис» погибли 39 человек, 10 числятся пропавшими без вести, сообщила министр безопасности и защиты граждан Мексики Роза Исела Родригес, передает AFP.

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Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Reuters / Henry Romero

Фото: Reuters / Quetzalli Nicte-Ha

Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Reuters / Quetzalli Nicte-Ha

Последствия урагана «Отис» в Мексике

Последствия урагана «Отис» в Мексике

Фото: Reuters / Quetzalli Nicte-Ha

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Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Reuters / Henry Romero

Фото: Reuters / Quetzalli Nicte-Ha

Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Felix Marquez / AP

Фото: Reuters / Quetzalli Nicte-Ha

Последствия урагана «Отис» в Мексике

Фото: Reuters / Quetzalli Nicte-Ha

Ураган «Отис» наивысшей, 5-й категории интенсивности обрушился на Мексику 25 октября. На территории Акапулько затоплены улицы, сорваны крыши с нескольких домов и гостиниц, передает Reuters.

Как сообщает агентство, скорость ветра в Акапулько достигала 266 км/ч, ураган вырывал с корнями деревья. Затопленными оказались больницы города, сотни пациентов пришлось эвакуировать в более безопасные районы.

Компания Enki Research, занимающаяся отслеживанием тропических ураганов и определением стоимости нанесенного ими ущерба, предварительно оценила ущерб от «Отиса» в $15 млрд, передает Reuters.

Эрдни Кагалтынов

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