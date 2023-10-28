На трассе М5 в Челябинской области закрыли движение автобусов и грузовиков

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 ограничено движение пассажирского и большегрузного транспорта из-за сильного снегопада. Ориентировочное время снятия запрета – 9 часов утра 29 октября, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

Временное ограничение движения введено на участке 1548-1796 км – от границы с республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль. Оно распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, легковые такси, транспорт, осуществляющий перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов.

В ряде районов Челябинской области наблюдаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, с порывами ветра до 14 м/с. Время окончания ограничения движения может быть изменено.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и по возможности воздержаться от проезда по федеральным трассам Челябинской области.