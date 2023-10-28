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Коммерсантъ FM
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Студента арестовали из-за студенческого с бело-красно-белым флагом на обложке

25 октября Зеленоградский районный суд Москвы арестовал на пять суток 18-летнего студента Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниила Войтовича из-за того, что на обложке его студенческого билета была изображена символика полка имени Кастуся Калиновского, участвующего в военных действиях на Украине на стороне украинской армии. ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщает, что суд посчитал символикой полка бело-красно-белый флаг.

В постановлении (.doc) суда говорится, что Даниил Войтович признан виновным в нарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3 КоАП («Публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Суд утверждает, что полк имени Кастуся Калиновского является ответвлением украинского вооруженного формирования «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Полк имени Кастуся Калиновского — подразделение белорусских добровольцев, воюющее на стороне Украины. Сформирован в феврале 2022 года.

Бело-красно-белый флаг — флаг Белорусской народной республики (1918–1919), в 1991–1995 годах — флаг Белоруссии. В 2020 году флаг начал использоваться участниками протестов, вызванных несогласием с официальными результатами президентских выборов в Белоруссии.

Утверждается, что Даниил Войтович публично демонстрировал обложку с бело-красно-белым флагом не позднее 12:40 24 октября при проходе в здание МИЭТ, а также не ранее 1 сентября при покупке билетов пригородного железнодорожного сообщения. В постановлении говорится, что Даниил Войтович признал вину и раскаивается в содеянном, пояснив, что попал под влияние своих знакомых.

25 октября суд также оштрафовал Даниила Войтовича на 35 тыс. руб. за публичную дискредитацию ВС РФ. В постановлении (.doc) говорится, что он в присутствии десяти студентов МИЭТ произнес два дискредитирующих российскую армию высказывания.

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