В Ярославле улицы обрабатывают антигололедной жидкостью

В Ярославле после снегопада обрабатывают улицы антигололедной жидкостью и песко-соляной смесью. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Господин Молчанов рассказал, что в городе коммунальные службы устраняют последствия первого снегопада. Ночью на улицы вышли 15 коммунально-дорожных машин и 8 тракторных щеток, утром — еще 12 единиц техники.

«Кроме того, все это время ведется обработка улиц антигололедной жидкостью и песко-соляной смесью»,— дополнил мэр.

Алла Чижова