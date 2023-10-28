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В Ярославле улицы обрабатывают антигололедной жидкостью

В Ярославле после снегопада обрабатывают улицы антигололедной жидкостью и песко-соляной смесью. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Господин Молчанов рассказал, что в городе коммунальные службы устраняют последствия первого снегопада. Ночью на улицы вышли 15 коммунально-дорожных машин и 8 тракторных щеток, утром — еще 12 единиц техники.

«Кроме того, все это время ведется обработка улиц антигололедной жидкостью и песко-соляной смесью»,— дополнил мэр.

Алла Чижова

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