Более 100 кубанских казаков добровольно отправились в октябре на СВО

В Краснодарском крае более 100 казаков добровольцами отправились в октябре текущего года в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил Александр Власов, казаки будут выполнять боевые задачи в составе трех добровольческих отрядов, который были сформированы Кубанским казачьим войском.

Все добровольцы прошли соответствующее обучение на территории специального учебного центра «Кубань», получили экипировку. На сегодня в зоне СВО выполняют задачи свыше 6,4 тыс. кубанских казаков. Из них более 800 человек получили государственные и краевые награды.

Андрей Николаев

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