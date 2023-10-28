Глава СК потребовал проверить Покровскую больницу после жалоб на лечение СМА

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке Покровской больницы, на которую поступила жалоба о ненадлежащем оказании медицинской помощи инвалиду со спинальной мышечной атрофией, сообщили в Информационном центре СК.

Из соцсетей главе СК стало известно, что инвалиду с редким генетическим заболеванием, прибывшему на лечение из Оренбурга, была оказана медицинская помощь ненадлежащим образом. В ГСУ СКР по Петербургу в этой связи проводится проверка.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что 28 октября в Покровской больнице состоится консилиум с участием невролога Игоря Вознюка и руководителя Городского центра нервно-мышечных заболеваний Городской больницы №2 Дмитрия Руденко. На нем должно быть принято решение о дальнейшем ходе лечения оренбуржца Петра Г., который попал в Покровскую больницу с экстренными показаниями. Пациента забрали в больницу с вокзала в Петербурге, куда он приехал на реабилитацию.

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