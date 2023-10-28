В Пензенской области всех сирот с инвалидностью обеспечат жильем в 2025 году

В Пензенской области обеспечили квартирами последних участников стартовавшей в 2021 году региональной программы по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам, признанным инвалидами, сообщила пресс-служба правительства субъекта РФ.

Региональный министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан вручил ключи от квартир троим резидентам арт-поместья «Новые берега».

«Максим, Оксана и Николай получили для самостоятельного проживания расположенные в Пензе в микрорайоне ГПЗ благоустроенные однокомнатные квартиры по договорам социального найма», — уточнили в кабмине.

Господин Качин отметил, что полная ликвидация очереди на жилье для граждан из указанной категории запланирована на 2025 год. Всего за два года в рамках установленной губернатором Олегом Мельниченко меры поддержки квартирами обеспечили 28 детей-сирот, признанных инвалидами.

Дарья Васенина

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