Инженер-конструктор из Снежинска перевел мошенникам более 9 млн рублей

Отдел МВД России по ЗАТО Снежинск возбудил уголовное дело по факту мошеннического хищения более 9 млн руб. у местного жителя. Горожанин набрал кредитов под залог своей квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К сотрудникам полиции обратился 76-летний горожанин, работающий инженером-конструктором. Он рассказал, что ему позвонил «главный специалист отдела финансового мониторинга банка» и заявил, что неизвестные пытаются оформить кредит на снежинца. Затем в разговор вступила вторая участница мошеннической схемы, представившаяся сотрудником юридического департамента банка. Для убедительности она отправила фотографию якобы удостоверения сотрудника банка и назвала «служебный индивидуальный номер». Мошенники убедили горожанина посетить несколько банков с целью получения кредитов и «переоформления счетов».

«Согласившись на предложения незнакомцев, снежинец сначала снял более 1 млн руб. в одном банке, затем около 5,5 млн – в пяти других организациях. После чего осуществил ряд переводов через один из банкоматов на продиктованные мошенниками номера банковских карт, считая, что переводит все деньги на „резервный счет банка“»,– сообщает ГУ МВД по региону. После этого мошенники заявили пожилому мужчине, что его личный кабинет на сайте «Госуслуги» взломан и есть угроза потери недвижимости. Для того чтобы «защитить» квартиру, инженеру посоветовали оформить еще один кредит под залог недвижимости, что он и сделал. Полученные 2,6 млн он вновь перевел на счета мошенников.

Полицейским житель Снежинска рассказал, что знал о различных видах мошенничества, но не придал этому значения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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