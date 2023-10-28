В Саратове предлагают 3,5 миллиона за снос бани на Славянской площади

Администрация Волжского района Саратова объявила аукцион на подряд по сносу бани, сообщила пресс-служба мэрии.

За демонтаж бани на Славянской площади предлагают максимум 3,475 млн руб. Заявки принимают до 3 ноября. В карточке тендера на портале «Госзакупки» указано, что поставщика услуги выберут 7 ноября.

Речь идет о здании на ул. Большая Горная, 36. Согласно опубликованной проектной документации, строительный мусор увезут на полигон за Заводским районом.

Дарья Васенина

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