Рекламу отправляют в космос

В России могут разрешить размещать рекламу на космических кораблях. С такой инициативой выступила группа сенаторов и депутатов. Законопроект на этой неделе зарегистрировали в базе Госдумы. Заключать контракты будет «Роскосмос», проводить торги для этого не понадобится. В госкорпорации говорят, что видят интерес к подобному формату со стороны крупных банков и страховых компаний. Годовой доход от размещения рекламы на космической технике там оценили в 200 млн руб. Но итоговые расценки определит правительство, указано в законопроекте.

Будут ли такие вложения эффективными? Управляющий партнер агентства PRT Edelman Глеб Сахрай считает, что размещать рекламу на космических кораблях стоит только к запускам, которые широко освещаются в медиа:

«Зависеть все будет от нескольких факторов. Первый — цена, насколько это будет затратным. Даже разрисовать фюзеляж самолета стоит очень дорого. Был кейс World of Tanks — брендированный самолет белорусских авиалиний. И, по-моему, только продакшн стоил порядка $2 млн, размещение еще, наверное, столько же.

Если говорить о ракетах, площадь изображения логотипа может быть меньше, и он будет стоить не $2 млн, но сотни тысяч. В итоге бюджет — около 200-300 млн руб. Поэтому запуск должен быть довольно значимым и освещаемым. Тогда спрос, конечно, обеспечен.

При этом расчет тут идет не на аудиторию, а на эффект. Когда в маркетинге ты что-то делаешь впервые, это вызывает больший резонанс. И тот, кто первый сделает, снимет самые большие сливки».

Два года назад Герман Греф попросил главу «Роскосмоса» разместить на ракете-носителе «Союз» наклейку в честь дня рождения Сбербанка. Однако контракт для этого не заключали. Кроме того, объект был украшен хохломой, к 800-летию Нижнего Новгорода. В ракетно-космическом центре «Прогресс» тогда говорили, что хотят поставить подобную рекламу на поток.

Для успешной кампании недостаточно просто разместить логотип на ракете, нужно выстроить вокруг запуска историю, которая заинтересует аудиторию, отметил профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы, руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Размещение логотипа — это 1/20 того, что нужно будет делать. Принципиально важно, чтобы целевая аудитория об этом узнала. Далеко не все наши граждане следят за запуском космических кораблей. Во-вторых, будет ли предоставлена возможность публике узнать. Соответственно, если эти два фактора совпадут, то результат может быть достаточно хорошим.

Сохранение интереса аудитории зависит от общей креативной и медийной стратегии бренда, насколько интересно, ярко, необычно будет эта идея передана целевой аудитории, насколько она зацепит. Важно и как бренд соотносится с идей с космосом. Вокруг одного и того же факта можно сделать весьма долгую и интересную сериальную стратегию».

Авторы законопроекта предлагают делить прибыль от рекламы на ракетах поровну между федеральным бюджетом и «Роскосмосом».

Впервые в мире рекламу в космос доставила ракета-носитель «Протон-М» в 1992 году — это был логотип табачной компании West. Тот контракт принес «Главкосмосу» $70 тыс.

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Елена Иванова